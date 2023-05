TikTok. Wer ist da? Dein Milchbauer! bild: swissmilk

Promotion

Die Welt der Schweizer Kühe auf TikTok

Seit Anbeginn der Zeit bieten die Märkte in den Städten den Städterinnen und Städtern Produkte vom Land an. Und schon vor über 5000 Jahren wurde im Kanton Neuenburg zum Beispiel Käse hergestellt. Aber hast du dich schon einmal gefragt, wie deine Lieblingsmilchprodukte in die Kühltheke deines Supermarktes oder an die Marktstände gelangen?

Das kannst du auf TikTok schauen. Hast du kein TikTok? Macht nichts. Weiterlesen kannst du trotzdem.

Wenn du mit dem Bus, dem Auto, dem E-Bike oder dem Skateboard zur Arbeit fährst, ist es eher unwahrscheinlich, dass du im Stau auf den Hauptverkehrsadern deiner Stadt Kühen oder Traktoren begegnest.

Teer? Kühe sind keine Fans davon. Bürozeiten? Kennen Bauernfamilien nicht.

In unserer Welt aus Asphalt sind Milchbauern und -bäuerinnen rare Ware. Du wirst es vielleicht nicht glauben, aber man findet sie auf dem Land. Und wie sieht ihr Alltag aus? Sie melken ihre Kühe zweimal am Tag und das wars dann?

Nein, nicht wirklich.

Ein Bauernhof ist kein Ponyhof

Das Leben auf dem Bauernhof ist kein Ponyhof. Und Milch ist nicht einfach nur Milch. Bis Milchprodukte und andere Erzeugnisse vom Bauernhof auf deinem Teller landen, ist eine Menge Arbeit nötig. Doch trotz der Arbeit wetten wir, dass die Arbeitsumgebung der Landwirtinnen und Landwirte und ihrer Tiere wesentlich spannender ist als die Betonklötze, die du von deinem Bürofenster aus siehst.

Am besten überzeugst du dich selbst davon, indem du dir vor Ort ein Bild machst (und frische Produkte kaufst). Unsere Karte kann dir dabei helfen, einen Hofladen in deiner Nähe zu finden.

Ton und Bild ohne Nebenwirkungen

Du hast Heuschnupfen? Du findest, dass ein Traktor mehr stinkt als ein SUV in der Innenstadt? Oder bricht dir der Gedanke, deinen Bildschirm zu verlassen, das Herz? Dann haben wir eine supergute News für dich: Du kannst die spannende Welt der Milchprodukte entdecken, ohne dass deine Augen brennen oder du niesen musst. Ton und Bild ohne allfällige Nebenwirkungen gibt es auf TikTok (ausser vielleicht dem Ärger mit dem Chef während den Bürozeiten).

Wenn du dich fragst, wann der Tag eines Milchbauern beginnt und wann er endet, gibt dir Clément eine kurze Zusammenfassung.

Wenn du eher auf Tuning stehst, kannst du hier schicke Fahrzeuge und beeindruckende Maschinen entdecken. Du kannst auch dem Gras beim Wachsen zusehen.

Und wenn du kluge Fragen hast, kannst du sie stellen. Jemand wird sie beantworten. Aber nicht David. David spricht nicht. Er sagt nicht einmal «I'll be back» mit österreichischem Akzent.