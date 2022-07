Man kann sich noch so viel Mühe geben: Ohne Kräuterbutter ist der Grillplausch eher etwas mager. Dabei ist es so einfach – frische Kräuter, etwas Zitronensaft, beste Schweizer Butter und zack: Das Fleisch geht runter wie Butter. Hier geht es zum Kräuterbutterrezept.

Sorry, das mit dem Fleisch war irreführend. Burger gehen nämlich auch fantastisch mit einem Schweizer Grillkäse. Und wenn man dann die Buns auch noch selber macht, dann buchen die Nachbarn sicher gleich ein Grill-Abo oder schaffen sich selbst einen Balkongrill an. Hier geht es zum Rezept für Grillkäse-Burger mit … genau – Auberginen.

Bleibt der Grill bei dir jetzt auch nie lange kalt? Dann bist du in guter Gesellschaft. Deutschschweizer und Romands grillieren im Sommer fast gleich viel – im Schnitt 21 bzw. 22 Tage. Vom «Grill-Graben» also keine Spur.

Fangen wir mit der Klassikerin an. Allerdings weniger bekannt vom Grill als im Holzhofen gebacken. Wer aber schon jemals länger auf Reisen war und sich hauptsächlich von «Braai» ernährte, dem ist eine Abwechslung willkommen. Calzone geht nämlich hervorragend auf den meisten Grillstellen oder auf dem Balkongrill. Übrigens geeignet, wenn die Nachbarschaft doch nicht ganz so tolerant ist. Es qualmt kaum. Ausser natürlich, ihr macht die Calzone parallel zu einer Runde Boccia und vergesst die Zeit. Hier geht es zum Rezept.

Buttermilch ist gut für Muckis. Weitere Buttermilch-Facts gibts hier.

Klar, Buttermilch ist nicht das sexyste Getränk weit und breit. Wenn du denkst «Buttermilch – häh?», dann ein Tipp: Lies mal unsere drei Facts. Vielleicht kommst du ja auch ins Team Buttermilch.

Im Kühlregal musst du etwas Ausschau halten, aber in den Grossverteilern solltest du sie dann doch finden – säuerliche Nature-Buttermilch oder die süsse Variante mit Geschmack. In dem Fall empfehlen wir dir: kaufen und probieren. Denn wir können uns nicht ganz erklären, warum Buttermilch bei uns in der Schweiz – im Gegensatz zu Deutschland oder Amerika – so ein Underdog ist. Eine Buttermilch-Hommage in drei Fakten: