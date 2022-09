Umweltbewusst essen tut gut. bild: adobe stock/swissmilk

Promotion

Besser Milch oder Pflanzendrinks? Hier gibts die Antwort.

Wir wissen es. Wer sich gesund und umweltbewusst ernähren möchte, der hat es nicht leicht. Und sorry, hier wird es auch nicht besser … Wir stellen uns nämlich die komplexe Frage, ob du besser zu Milch oder Pflanzendrinks aus Mandel, Soja, Reis und Co. greifen solltest? Mal ein paar Basics:

Milch und Pflanzendrinks sind generell schwierig zu vergleichen. Erst mal sind es zwei unterschiedliche Produkte und dann unterscheiden sich auch noch die Pflanzendrinks untereinander – denn es gibt nicht DEN einen Pflanzendrink. Ob Mandel, Soja oder Reis – schon beim Rohstoff der pflanzlichen Drinks gehen die Unterschiede los. Herstellung, Nährstoffgehalt und Umweltbilanz, wir schauen uns die Unterschiede zwischen Milch und Pflanzendrinks an.

Dürfen Getränke aus Soja, Reis und Co. «Milch» heissen? Das sagt das Gesetz. Die schweizerische Lebensmittelverordnung legt fest, dass der Begriff Milch ausschliesslich der Kuhmilch vorbehalten ist – dies gilt sogar europaweit. Getränke aus Soja, Hafer, Reis oder Nüssen dürfen deshalb von Gesetzes wegen nicht als Milch bezeichnet werden (Ausnahme Kokosmilch).

Herstellung

Milch ist (das ist doch klar) ein Naturprodukt, welches bei der Herstellung keine weiteren Zutaten benötigt. Sie ist bereits von Natur aus nährstoffreich. Zwischen dem Melken und der Milchpackung im Regal liegen nur wenige Verarbeitungsschritte und die Transportwege in der Schweiz sind kurz.



Pflanzendrinks enthalten neben dem jeweiligen Rohstoff Wasser (ein guter Durstlöscher also) sowie oftmals zusätzliche Zutaten wie Emulgatoren, Verdickungsmittel, Säureregulatoren, Salz, Stabilisatoren und/oder Aromen (wir wissen nicht, ob wir das gruselig finden sollen oder nicht). Die Herstellungsschritte vom Rohstoff bis zum konsumfertigen Pflanzendrink sind komplex und die Transportwege in der Regel lang (hätten wir jetzt auch noch gedacht).

Nährstoffe

Aus Nährstoffsicht sind Pflanzendrinks kein gleichwertiger Milchersatz (aha!). Denn um an die von Natur aus nährstoffreiche Milch heranzukommen, werden die nährstoffärmeren Pflanzendrinks oft angereichert. Dazu kommt, dass unser Körper die (Mikro-)Nährstoffe der Milch, z. B. Proteine und Kalzium, besser aufnehmen kann als die von Pflanzendrinks.

Umweltbelastung

Was ist umweltbewusster, der Konsum von Milch oder Pflanzendrinks (das möchten wir jetzt auch endlich wissen)? Eine neue Studie im Auftrag des WWF vergleicht die Umweltbelastung von Milch und diversen Pflanzendrinks pro Kalzium- und Proteinportion sowie pro Liter. Je nach untersuchter Einheit kommt die Studie auf völlig unterschiedliche Ergebnisse. Fest steht aber: Wird neben der Umwelt auch die Nährstoffversorgung unseres Körpers berücksichtigt, lohnt sich der Griff zur Milch.



Die «gute News»: Falls du wie wir noch nicht ganz folgen konntest, hier gibt es mehr Infos.