Verarbeitet vs. natürlich. bild: adobe stock/swissmilk

Es lohnt sich, möglichst oft unverarbeitete Produkte zu essen.

Auspacken, heiss machen, fertig: Klar, Convenience Food wie Tiefkühlpizza und Päcklisuppe ist bequem. Hier das ABER: Jepp, solche «ultra-verarbeiteten» Produkte sind oft ungesund und du solltest sie möglichst meiden. Warum Selberkochen (mal wieder) Trumpf ist.

Facts vor:

26% aller Produkte im Einkaufskorb der Schweizer:innen gehören zur Gruppe der ultra-verarbeiteten Lebensmittel.

Was «ultra-verarbeitet» bzw. «Convenience Food» heisst? Nun, dazu zählen z. B. Getreideriegel, Frühstücksflocken, Backwaren, Fertigrisotto, Süssgetränke … Ein Zutatencheck hilft: Wenn ein Produkt mehr als fünf Zutaten enthält, ist das Produkt wahrscheinlich ultra-verarbeitet.

Wenn nicht ultra-verarbeitet, was dann?

Verarbeitete Produkte möglichst zu meiden, heisst im Umkehrschluss: frische Lebensmittel bevorzugen und möglichst viel selbst kochen. Hier nur drei gute drei Gründe dafür:

Die Nährstoffe freuts.

Zerkleinern, erhitzen, entsaften und Co: Jede Verarbeitung entzieht dem Produkt wertvolle Stoffe. Daher: Ein frischer Apfel ist am gesündesten, schon Breie oder Säfte können da aus Vitamin- und Nährstoffsicht nicht mehr mithalten.

Dein Gewicht freuts.

Je stärker ein Lebensmittel verarbeitet ist, desto mehr nimmt es der Verdauung Arbeit ab. Folge: Du brauchst mehr Kalorien, um satt zu werden, und die Sättigung hält nicht so lange an. In einer aktuellen Studie hat eine Testgruppe ultra-verarbeitete Lebensmittel gegessen, eine zweite Gruppe ausschliesslich minimal verarbeitete Speisen mit der gleichen Zusammensetzung. Ergebnis: Teilnehmer:innen der Testgruppe nahmen täglich etwa 500 Kalorien pro Tag mehr zu sich als die zweite Gruppe.



Selbermachen lohnt sich, z. B bei diesen feinen Müesliriegeln bild: swissmilk

Selbst gemachte Müesliriegel: das Rezept

Die Umwelt freuts.

Logisch, Lebensmittel zu transportieren, zu verarbeiten und zu verpacken, braucht Energie und Ressourcen. Deshalb ist der Griff zu nicht bzw. wenig verarbeiteten Lebensmitteln nicht nur besser für uns, sondern auch fürs Klima. Zwei Einkaufstipps dazu: Nimm nicht für jede Sorte Obst und Gemüse ein neues Plastiksäckli und kaufe Vollkornnudeln, Nussmischung, Kichererbsen und Co., die nicht unnötig in Kunststoffe verpackt sind. Oder du kaufst gleich mal in einem der (mittlerweile diversen) «Unverpackt»-Läden ein.

Cheaten ist auch mal okay.

Du isst – wann immer möglich – unverarbeitete Lebensmittel und kochst viel selbst? Top. Manchmal greifst du aber trotzdem zu Convenience-Produkten? Kein Problem, auch das ist hin und wieder okay. Verarbeitete Produkte mit langer Haltbarkeit können sogar helfen, Food Waste zu vermeiden. Wenn du diese kaufst, wirf doch einen Blick auf die Herkunft und Inhaltsstoffe des Produkts.



