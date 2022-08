Akute Teigstrangverwirrung? Nicht doch. bild: swissmilk

So wirst du Zopfprofi: 5 coole Arten, deine Zöpfe zu flechten

Ob Sonntagsbrunch, Ostern oder Muttertag – man kann nie genug Zopfflechtarten kennen. Vom Zopfknoten übers Zopfherz bis zum 8-Strang-Zopf – unsere How-to-Videos zeigen Zopf-Anfänger:innen und Ambitionierten, wo welcher Teigstrang hinkommt.

Der kleine Simple: Zopfknoten

Du wagst dich nicht sofort an mehrere Stränge? Kein Problem. Für alle Zopf-Einsteiger:innen ist so ein herziger Zopfknoten perfekt. Motto: «Einmal von oben nach unten, einmal von unten nach oben – fertig.»



Zopf-Knoten: das Rezept zum Nachlesen

Für Motivierte: 5-Strang-Zopf

Lass dir gesagt sein: Beim 5-Strang-Zopf ist die Nummerierung der Teigstränge Gold wert. Hier schon ein Merksatz vorweg: Strang Nummer 4 bewegt sich nie. Was die anderen Teigstränge so treiben, verrät dir das Video.



5-Strang-Zopf: das Rezept zum Nachlesen



Der Dekorative: Zopfkranz

Macht was her und ist gar nicht schwer. Soweit unsere Kranzpoesie, kommen wir zum Praktischen: Beim Zopfkranz hast du es mit drei Strängen zu tun, die simpel geflochten und anschliessend zusammengelegt werden. Erwartest du Gäste? Dann mach doch statt eines grossen mehrere kleine Kränzlein: In die Kranzmitte passt perfekt ein gekochtes Ei und die essbaren Eierbecher machen sich äussert chic auf jeder Oster- bzw. Brunchtafel.



Zopfkranz: das Rezept zum Nachlesen

Der Herzige: Zopfherz

Ob zum Muttertag, Valentinstag oder einfach als Brunchüberraschung: Mit unseren Herzzöpfen aus vier Strängen machst du dich immer beliebt. Genau genommen reden wir hier von zwei 2-Strang-Zöpfe, die zu einem Herz zusammengelegt werden. Aber schau selbst.



Zopfherz: das Rezept zum Nachlesen

Für Angeber:innen: 8-Strang-Zopf

Flecht to impress: Wer sich an acht Stränge wagt, erntet Respekt. Schon für den Versuch. Unser Fazit: So ein 8-Strang-Zopf ist einfacher als gedacht. Vor allem, wenn du diese beiden Prinzipien beherzigst: Immer von aussen nach innen arbeiten und denselben Zopfstrang jeweils für zwei Flechtaktionen in der Hand behalten. Für alle weiteren Details – voilà: unser How-to-Video, dein 8-Strang-Freund und -Helfer.



8-Strang-Zopf: das Rezept zum Nachlesen

