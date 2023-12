Deine Weihnachtsretter:innen. bild: swissmilk

Geschenke verplant? Die Top 5 der Blitz-Geschenke aus der Küche

Hand aufs Herz: Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke? Macht nix. Du hast ja uns. Und wir haben hier 5 handmade Weihnachtsretter:innen, die garantiert Freude, aber wenig Arbeit machen. Wir ❤️Geschenke aus der Küche.

Wenns wirklich 5 vor 12 ist

Pancakes liebt jetzt mal echt jede:r und deshalb lieben auch alle dieses Geschenk. Prinzip: Die trockenen Zutaten werden als Backmischung verschenkt, die frischen (in diesem Fall Milch, Eier und Rahm) ergänzt die/der Beschenkte – oder du schenkst sie gleich mit. Muss ja niemand wissen, dass du dieses Geschenk in 5 Minuten aus dem Ärmel geschüttelt hast.

Du investierst: 5 min

Pancake Shake & Bake (Backmischung), das Rezept

bild: swissmilk

Das saisonalste Pastatopping

Pastaliebhaber:innen und Saisonal-regional-Fans werden dich feiern. Statt Basilikum aus Übersee schnappst du dir heimischen Federkohl. Ab in den Ofen damit und dann wird püriert. Apropos regional: Mit Schweizer Sbrinz statt mit Parmesan schmeckt das Pesto genauso gut, probiers mal. Tipp: Der Herstellungsprozess ist so: Federkohl (roh) – Chips – Pesto. Nimm also lieber eine grössere Menge Kale, du wirst eh von den Chips naschen.

Du investierst: 15 min

Federkohl-Pesto, das Rezept

bild: swissmilk

Nicht-nur-Grosi-Glücklichmacher …

… und Partykanone. So ein Eierlikör soll schon die langweiligste Familienzusammenkunft in ein rauschendes Fest verwandelt haben. Garantiert nichts für die schlanke Linie, aber it's worth it. Und so oldschool, dass es irgendwie schon wieder hip ist. Apropos hip: Das gleiche Prinzip – Rahm, Milch, Eier, Alkohol und Zucker – gilt auch beim Eggnog. Der wird meist warm getrunken – die wohlige Partystimmung setzt hier also noch schneller ein. Das Beste: Auch den kannst du wie den Eierlikör abfüllen, verschenken und er ist noch schneller gemacht, als er ins Blut geht.

Du investierst: 35 min (Eierlikör) bzw. 10 min (Eggnog)

Eierlikör, das Rezept

bild: swissmilk

Bruchschoggi

Hier fängt der Spass nicht erst beim Schenken, sondern schon beim In-der-Küche-Stehen an. Stinknormale Schoggi in fancy und edel anmutende Bruchschoggi zu verwandeln, macht nämlich einfach Spass. Und es ist jedes Mal faszinierend, mit wie wenig Aufwand man grosse und kleine Schoggitiger beeindrucken kann.

Du investierst: 10 min

Bruchschoggi, das Rezept

bild: swissmilk

Für Raclette-Fans

Dieses Geschenk wird sicherlich kein Staubfänger. Die Raclettesaison ist schliesslich noch lange nicht vorbei. Und überhaupt peppen diese drei Mischungen so ziemlich jedes Essen auf – von der Suppe bis zum Salat.

Du investierst: 15 min

Crunchy Gewürzmischung, das Rezept

bild: swissmilk

