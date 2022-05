Her mit den Schweizer Frühlingshelden. bild: swissmilk

Hunger? Wir haben feine Fertig-in-30-Minuten-Frühlingsrezepte.

Kohl und Kartoffeln waren gestern, JETZT geniessen wir doch den Schweizer Frühling auf dem Teller. Schon schön. Was aber mit den heimischen Spargeln, Tomaten und Co. anstellen? Wir haben 3x3 Ideen, die in 30 Minuten auf deinem Teller liegen.

Frühlingsheld #1: Spargeln

Spargelrisotto

Dass Risotto DER Alltagsheld unter den Rezepten ist, brauchen wir dir nicht mehr zu erzählen. Überraschend aber immer wieder, wie vielseitig du dein Risotto saisonal anpassen kannst. Und da kommen die Spargeln ins Spiel: Spargeln im Risotto sind nämlich eine verdammt gute Idee.

Spargelrisotto: das Rezept



Man muss das Rad nicht immer neu erfinden: Spargeln und Sauce Hollandaise, das war und ist einfach eine ganz tolle Kombi. Und nebenbei bemerkt: Eine gute Sauce Hollandaise zu können, lohnt sich eh, die kannst du z. B. auch grad für feine Eggs Benedict (s. u.) verwenden.

Spargeln mit Sauce Hollandaise: das Rezept

«Vom Grill» ist deine aktuelle Liebling-Zubereitungsart für Fleisch, Käse, Gemüse …? Dann lass dir gesagt sein: Auch Spargeln schmecken grilliert einfach genial. Eine Anleitung brauchts hier fast nicht: Die Stangen einfach mit Öl oder Bratcrème bestreichen und entweder auf dem Rost oder in der Grillschale ca. 10 Minuten garen. Ach ja, ein feiner Dip dazu wäre noch was. Ein Rezept zum Gemüsegrillieren inkl. Sösseli gibts hier.

Wir ❤ regional & saisonal. Warum wir euch immer wieder von saisonalen Produkten und Rezepten erzählen? Ganz einfach: Wir ❤ regional & saisonal. Ob Früchte, Gemüse, Fleisch oder Milchprodukte: Es lohnt sich, beim Einkauf genau hinzuschauen. Und, wann immer es geht, Schweizer Produkte den ausländischen vorzuziehen. Auch wenn das heisst, Erdbeeren eben erst im Mai zu essen. Machst du mit?

Frühlingsheld #2: Spinat

Fondue-Hörnli mit Spinat

Auch im Frühling gibts immer mal wieder so Wetter und Tage, die zwingend nach Soulfood verlangen. Und da kommen eben unsere Fondue-Hörnli mit Spinat ins Spiel. Die Schweizer Antwort auf Mac and Cheese und der beste Beweis: Fonduekäse hat zu Recht nicht nur im Winter Saison.

Die Vegi-Variante des berühmten Egg Benedict ist ein Brunchheld, aber genau genommen schmeckt sie auch als Lunch oder Znacht fantastisch.

Eggs Florentine: das Rezept

Bleiben wir doch bei Eiern: Du solltest unbedingt mal frischen Spinat direkt in deinen Omelettenteig geben. Das Ergebnis sieht nicht nur nach Frühling aus, es schmeckt auch so. Wir füllen unsere Omeletten am Ende übrigens mit Frischkäse und Tomaten.

Spinatomeletten: das Rezept

Frühlingsheld #3: Tomaten

Pesto-Pizza mit Cherrytomaten

Deine Pizzaliebe hört nicht bei Margherita auf? Dann schmeiss den Ofen an, trommle die WG zusammen und in 30 Minuten kommt diese Knallerpizza mit Pesto genovese, Crème fraîche, Gruyère und Cherrytomaten knusprig-heiss aus dem Ofen.

Pesto-Pizza mit Cherrytomaten: das Rezept

Suppe ist wie Risotto – geht immer und ist unendlich vielseitig. Aktuell sind aromatische Schweizer Tomaten ein Suppen-Muss. Schnapp sie dir und verwandle sie in 30 Minuten in ein frisches Frühlingssüppli.

Tomatensuppe: das Rezept

Vereint grad zwei Frühlings-Favoriten. Und wird serviert mit einem feinen Safran-Rahm-Sösseli. Voilà, dein neuer Pastaliebling.

Pasta mit Spargeln und Tomaten: das Rezept