Gesundes Essen für Körper und Geist

Wer hat nicht mit dem Urschweizer Kochbuch Tiptopf in der Schule kochen gelernt? Hand auf und setzen! Denn es ist nie zu spät, Kochen zu lernen: Der neue Tiptopf ist da.

Die Rezepte von Swissmilk sind eine echte Institution. Genauso wie der Klassiker der Hauswirtschaft, das Tiptopf-Kochbuch. Dass unsere Website regelmässig durch neue Rezepte bereichert wird, ist eine Banalität, die keinen Artikel wert ist. Dass der Tiptopf überarbeitet, korrigiert und erweitert wird, kommt hingegen nicht alle Tage vor.

Wir haben bei der Autorin Annic Berset nachgefragt, was neu ist am Klassiker aller Klassiker der Kochbücher. Aber bevor es zu ein paar Insights geht, wollten wir ganz generell wissen, was Lebensmittel auslösen und welchen Einfluss sie auf die Psyche haben. Das haben wir nicht bei Annic Berset gemacht, sondern bei Dr. Bastian Willenborg, Psychiater und Ernährungsmediziner.

Das ganze Gespräch mit ihm könnt ihr im Podcast nachhören.

Hier drei Highlights:

1. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Gefühlen und Essverhalten. Warum, weiss man nicht genau, aber es hat sicher auch mit Ablenkung zu tun. Siehe Punkt 2.

2. Vor einem Auftritt keinen Appetit: Das Hungergefühl kann dafür sorgen, dass man weniger aufgeregt ist. Man isst nichts, hat ein wenig Magenbeschwerden, es grummelt auch und das Ganze ist nicht angenehm. Die Alternative wäre aber, dass man viel aufgeregter ist. Man lenkt sich also mit dem Grummeln im Magen von der Aufregung ab.

3. Psychiater Dr. Bastian Willenborg ist kein Fan von Low Carb, auch wegen der Ernährungspyramide. Wenn man es schafft, sich nach der Pyramide zu ernähren, dann wäre das natürlich gut. Und dann noch Superfoods dazu und gut ist. Aber warum macht man das nicht? Kurz: Wir sind halt auch faul. Es ist einfacher, sich eine Pizza zu bestellen als einen Blumenkohl zu kaufen, zu waschen und in den Dampfgarer zu stecken. Mehr dazu ebenfalls im Podcast.

4. Und als Bonus: Im Podcast erfahrt ihr auch, was der Experte für psychische Gesundheit über unser schönes nationales Käsefondue denkt (Disclaimer: Die Meinung unseres Gastes zu diesem Thema ist seine eigene und spiegelt nicht unsere Ansichten wider).

Nun aber zurück zu Tiptopf

Der neue Tiptopf (überarbeitet im Frühjahr) ist optisch frisch und zeitgemäss. Bei der Auswahl der Rezepte stützten sich die Autorinnen und Pädagogen auf die offiziellen Ernährungsempfehlungen. Die Lebensmittelpyramide spielt also auch im Tiptopf eine wichtige Rolle. Es hat aber auch ganz grundlegende Tipps zu «Food Waste vermeiden» oder «Kühlschrank richtig einräumen». Wer also mit dem Tiptopf nicht in der Schule gelernt hat zu kochen, kann mit der neuen Ausgabe sicherlich nochmals einen Anlauf nehmen.

Die ganze Geschichte über die neue Ausgabe und das Gespräch mit Annic Berset findet ihr hier.

Und um euch auch ohne Tiptopf und Psychiater glücklich zu kochen, gibt es jede Menge schnelle und einfache Rezepte auf swissmilk.ch.