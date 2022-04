Rhabarber: Der Stängel taugt nicht nur für eine Wähe – aber auch!

Alles, was du wissen musst.

Wenn du es noch nie probiert hast, weisst du nicht, was du verpasst. Der Rhabarber und der Schweizer Mascarpone vertragen sich prächtig und pimpen den Dessertklassiker frühlingshaft auf. Serviert wird das Wunderdessert in Gläsern. Rhabarber-Tiramisu

Wir zeigen dir das Feinste, das du aus Resten machen kannst.

Für die einen sind es nur traurige Kartoffelstock-, Brot- oder Reisresten. Für uns sind sie die Grundlage für superfeine Gerichte. Du willst Beweise? Schau dir unsere Videos und Restenrezepte an und Resten sind ab heute überhaupt gar nicht mehr traurig.

Frisches Brot: das Beste. Noch lauwarm, mit Butter? Das Allerbeste. Aber allerspätestens an Tag drei muss dann der Toaster retten. Bis JETZT. Denn es gibt so viele feine Ideen für Brotresten jenseits von Toaster oder Entenfüttern. Wir zeigen dir drei und bei allen springt am Ende immer ein richtig feines Hauptgericht bei raus.