Wenig Carbs, viel Spass: Gemüsespiralen-Pizza. bild: swissmilk

Low Carb am Abend: So einfach geht gesund UND fein.

Low Carb, aber richtig. Das ist unser Motto. Heisst: Auch ein Gericht mit wenig Carbs soll schmecken, sättigen und ausgewogen sein. Klingt u huere kompliziert? Nö. Hier gibts 5 Rezepte, die all das erfüllen, und dazu Low-Carb-Lesefutter.

Wichtig vorweg: Wir betreiben hier kein Kohlenhydrat-Bashing. Und wir sind weder Carbs- noch Erbsen-Zähler. Aber allen, die beim Abendessen hin und wieder auf Carbs achten, wollen wir mit richtig feinen und einfachen Rezeptvorschlägen unter die Arme greifen. Los gehts mit dem kleinen Carb-Einmaleins:

Low Carb ist nicht No Carb: Hattest du am Mittag schon einen Teller Pasta und möchtest den Abend deshalb Low Carb angehen? Dann musst du nicht nur auf Salat rumknabbern. Wie der Name schon sagt: Auch Low Carb enthält Carbs.

Carb is everywhere: Carbs stecken in viel mehr Lebensmitteln und Produkten als gedacht, denn Carbs können Zucker, Stärke oder auch Nahrungsfasern sein. Besonders kohlenhydratreich sind Getreide(produkte) wie Teigwaren, Reis, Flocken, Brot und Kartoffeln, ausserdem Hülsenfrüchte und auch Obst enthalten Kohlenhydrate in Form von Zucker.

Wir brauchen sie: Kohlenhydrate sind ein wichtiger Teil unserer Ernährung und Top-Energielieferanten für uns.- «Good» Carb, «bad» Carb: Einige Carbs sind besser für den Körper als andere. Du hast es dir schon gedacht: raffinierte Getreideprodukte (z. B. Weissmehlprodukte), zugesetzter Zucker in Süssigkeiten und Süssgetränken … Genau, diese Carbs solltest du nur massvoll konsumieren.

Wähle weise: Heisst auf der anderen Seite – es gibt auch gute Carbs. Und zwar solche in Obst, Gemüse, Milch, Vollkornprodukten, Hafer, Hirse, Kartoffeln, Süsskartoffeln, Mais, Hülsenfrüchten ... Diese Lebensmittel solltest du also auch für dein Low-Carb-Abendessen auswählen. Wir haben da schon etwas ausgewählt für dich, damit dein Low-Carb-Abendessen auch wirklich fein und gesund wird.

Deine Ruckzuck-Proteinportion am Abend

Zum Rezept für Pouletbrust im Ofen mit Gemüse bild: swissmilk

Rosenkohl, wie du ihn noch nie gegessen hast: mit Honig, Sesam, Speck – und jeder Menge Röstaromen

Zum Rezept für gerösteten Rosenkohl im Ofen mit Joghurtsauce bild: swissmilk

Delizioso Pizzaaromen auf gemüsigem Untergrund

Spinat und Kürbis, vereint im Low-Carb-Lasagne-Liebling

Ja, auch eine Rösti kann Low Carb sein.

Hier noch was für alle Küchenwaagen-Fans

So füllst du deinen Low-Carb-Abendteller aufs Gramm genau (also doch noch etwas Erbsenzählerei …):

Mindestens 250g Gemüse, Salat, Pilze: Sie liefern reichlich Nahrungsfasern und Wasser, aber wenig Energie.

Sie liefern reichlich Nahrungsfasern und Wasser, aber wenig Energie. 150-250g Milchprodukte oder 50-70g Käse: Sie machen satt, decken den Kalziumbedarf und liefern viele weitere Inhaltsstoffe.

Sie machen satt, decken den Kalziumbedarf und liefern viele weitere Inhaltsstoffe. 150g Fleisch, Geflügel, Fisch oder zwei Eier: Sie ergänzen die Versorgung mit notwendigen Nährstoffen und machen gut und lange satt.

Sie ergänzen die Versorgung mit notwendigen Nährstoffen und machen gut und lange satt. 10-20g Nüsse, Samen, Kerne, Butter oder 1-2EL Öl: Sie machen das Essen geschmackvoll und liefern essenzielle Fettsäuren sowie fettlösliche Vitamine.

Weitere Tipps für dein Low-Carb-Abendessen