Muskeln dank Buttermilch?

Buttermilch ist gut für Muckis. Weitere Buttermilch-Facts gibts hier.

Klar, Buttermilch ist nicht das sexyste Getränk weit und breit. Wenn du denkst «Buttermilch – häh?», dann ein Tipp: Lies mal unsere drei Facts. Vielleicht kommst du ja auch ins Team Buttermilch.

Im Kühlregal musst du etwas Ausschau halten, aber in den Grossverteilern solltest du sie dann doch finden – säuerliche Nature-Buttermilch oder die süsse Variante mit Geschmack. In dem Fall empfehlen wir dir: kaufen und probieren. Denn wir können uns nicht ganz erklären, warum Buttermilch bei uns in der Schweiz – im Gegensatz zu Deutschland oder Amerika – so ein Underdog ist. Eine Buttermilch-Hommage in drei Fakten:



Buttermilch ist gut für die Muckis.

Wenig Fett, viel Protein – ja, Buttermilch könnte interessant für dich sein, wenn du gesund und sportlich unterwegs bist. Buttermilch unterstützt nämlich deinen Muskelaufbau. Wie das? Buttermilch enthält hochwertiges Protein wie Molkeneiweiss (Whey Protein) und Casein. Beide ergänzen sich: Casein gelangt langsam, Molkeneiweiss schnell in die Muskeln. Das ist gut gegen den MuskelABbau und top für den MuskelAUFbau. Abends Buttermilch trinken und morgens mit Muckis aufwachen? Nicht ganz, sportliche Aktivität muss dafür natürlich auch sein.



Kochen und backen mit Buttermilch kommt richtig fein.

Okay, du hast Buttermilch nature probiert und pur ists nicht dein Ding? Logo, das säuerliche Aroma muss man mögen. Aber genau das verleiht Speisen Frische. Es passt super zu Süssspeisen wie Waffeln, Pancakes, fruchtigen Cakes, Muffins, Glaces, Desserts und Torten. In Amerika wird Buttermilch z. B. für Muffins statt Backpulver oder Natron verwendet. In der kalten Küche kannst du Buttermilch als Basis oder zum Verfeinern von Smoothies, kalten Suppen und in Salatsaucen verwenden. Auch hier gilt: Ausprobieren is king!



So fein sieht Backen mit Buttermilch aus. bild: swissmilk

Buttermilch kannst du easy selber machen – aus einer Zutat.

Vielleicht bist du längst im Team Buttermilch oder bist einfach Selbermacher:in aus Überzeugung: In diesen Fällen solltest du Buttermilch mal selber machen. Das Praktische: Wenn du Buttermilch machst, machst du gleichzeitig auch Butter. Wie das? Also von vorn: Man nehme Vollrahm und schlage den so lange, bis er sich trennt in einen flüssigen und einen flockigen Teil. Den flockigen Teil kannst du zu Butter weiterverarbeiten (auch eine ziemlich geniale Selbermachidee!) und der flüssige Teil – ja, das ist bereits deine selbst gemachte Buttermilch.



