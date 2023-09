Muss ja besonders schmecken, bei der Aussicht! bild: swissmilk

Endlich geklärt: Alpkäse – just another cheese oder Must-try?

«Alpkäse» klingt schon so special. Alles Marketing? Oder wie besonders ist Alpkäse wirklich? Welcher Käse «Alpkäse» heissen darf, ob es sich lohnt, Alpkäse mal genauer zu probieren, und ob Bergkäse und Alpkäse irgendwie das Gleiche sind oder nicht.

1. Wann ist ein Alpkäse ein Alpkäse?

Sommerliche Berglandschaften, Kühe auf der Wiese und frische Milch, die direkt in der urigen Alphütte zu Alpkäse verarbeitet wird – klingt nach Heimatfilm? Stimmt. Aber tatsächlich entsteht Alpkäse genau SO. Auf der Alp, aus Alpmilch, von Hand, meist über Holzfeuer.

Ganz konkret: Nur wenn Milchproduktion und Käseherstellung ausschliesslich auf der Alp erfolgen, darf ein Käse «Alpkäse» heissen. Für einen Alpkäse mit geschützter Ursprungsbezeichnung (AOP) sind die Regeln sogar NOCH strenger. Je nach Sorte gibts Vorgaben zum Kuhfutter, zur Lagerung der Milch, zur Verarbeitung … Du siehst, die Bezeichnung «Alpkäse» bekommt nicht jeder Käse.

2. Alp oder Berg, Hauptsache Käse?

Noch so eine Bezeichnung: «Bergkäse». Auch fein, es gibt aber einen Hauptunterschied zum Alpkäse: Bergkäse wird das ganze Jahr über in den Dorfkäsereien von Bergregionen produziert. Also auch im Winter, wenn die Tiere im Stall mit Heu gefüttert werden. Alpkäse wird ja wie gesagt nur auf der Alp hergestellt und damit auch eben nur im Sommer.

3. Der saisonalste aller Käse

Alpkäse ist also so was wie die saisonale limited Bergkäse-Edition. Zum Glück hat Käse ja sonst das ganze Jahr über Saison. Einige (nicht so gereifte) Alpkäsesorten aber eben nicht, die kannst du nur für eine bestimme Zeit kaufen. Alle, die sichergehen wollen, halten JETZT Ausschau nach Alpkäse. In Hofläden, Onlineshops oder natürlich auch beim Grossverteiler.

4. Ist doch wurscht, was die Kühe essen

Naja, das sind jetzt eben die kleinen, aber feinen Unterschiede. Wir behaupten: Man schmeckt dem Alpkäse das Kuhfutter an. Das heisst die saftigen Gräser und Kräuter der Alpweiden. Hier hilft wohl nur testen. Gehörst du zu den Käse-Feinschmeckerinnen und -Feinschmeckern?

5. Apropos – hier noch zwei Schnell-günstig-fein-Rezepte mit Alpkäse:

Alpkäse auf die Ohren:

Zurück zur Ausgangsfrage: Besonders strenge Bestimmungen, besonderes Kuhfutter, besonderer Goût – wenn du Käsefan bist, solltest du jetzt Alpkäse probieren. Wenn auch nur, um deine Feinschmecker:innen-Qualitäten zu testen.



