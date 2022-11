Das etwas untypische Bierfondue. bild: swissmilk

Wir haben ihn gefunden: den One Pot unter den One Pöttern

Vielleicht ist der Titel etwas «cheesy», trifft aber die Gabel auf den Topf. Kein anderer One Pot kann dem Ur-One-Pot das Wasser reichen. Dem Fondue.

Genug geredewendet. 1970 von René Goscinny historisch akkurat dokumentiert (sic!) und von Albert Uderzo hervorragend illustriert (Wikipedia), ist das Fondue nicht nur Schweizer Nationalgericht, sondern gleichzeitig auch Foodtrend. Denn: One Pots sind grad mega im Trend. Alle Zutaten in einen Topf, rühren, fertig. Na, wenn das gute alte Fondue mal nicht der ultimative One Pot ist. Ach ja, wenn wir es schon davon hatten: Obelix fiel auch schon in einen One Pot. Wie auch immer. Hier also, nach dem Klassiker, die etwas anderen Fondue-Rezepte.

Moitié-moitié, was sonst?

Klar gibt es noch ein klassischeres Fondue. Aber das legendäre Fondue moitié-moitié ist nicht nur etwas für Puristen und Puristinnen, sondern auch Garant für einen gelingsicheren Fondueplausch. Wie der Name schon andeutet, besteht es je hälftig aus Gruyère AOP und Freiburger Vacherin AOP.

Hier geht es direkt zum Rezept.

Ein Fondue, das dem One Pot gerecht wird

Klingt äusserst seltsam und ist es vielleicht auch: das Ingwer-Zitronen-Fondue. Aber wer behauptet, ein Fondue könne nur aus Käse und Brot bestehen, ist definitiv auf dem Holzweg. Es geht nämlich auch mit Ingwer, Zitrone, Curry und Kürbis zum Tunken. Genau: Kürbis.



Hier geht es direkt zum Rezept.

Man muss nicht nur Kürbis tunken. Brot geht natürlich auch. bild: swissmilk

Deftig, deftiger, Pilz-Speck-Fondue

Wer ernsthaft behauptet, Fondue sei eine schwere Mahlzeit, hat keine Ahnung. Das winterlich leichte Käsegericht kann auch anders. Nämlich mit Speck und Pilzen. Im Ernst: Diese Variante ist eine willkommene Abwechslung zum klassischen Fondueabend.

Hier geht es direkt zum Rezept.



Schmeckt und sieht herbstlich aus. bild: Swissmilk

Die Hauptbeilage zum Fondue

Selbstverständlich ist Brot die Hauptbeilage, auch wenn man schon mal Kürbis oder Birnen ins Fondue tunken kann. Das passende Brot kann man übrigens ganz einfach selber machen oder als Backmischung zum Fondueabend mitbringen.

Hier geht es direkt zum Rezept.

Einfach selber gemacht und bereits richtig portioniert. bild: swissmilk

Und falls du immer noch nicht überzeugt bist: Hier findest du 14 unheimlich spannende Fakten über das Fondue, die du bestimmt noch nicht wusstest.