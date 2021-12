Zubehör fürs Racletteglück. bild: christian volery/swissmilk

Hier gibts 5 Raclette-Facts zum Staunen & Weitererzählen.

Na, wie oft ist dein Racletteöfeli zurzeit in Betrieb? Sehr oft? Super. Damit dir und deiner Gästerunde nicht eines Abends der Gesprächsstoff ausgeht, versorgen wir dich hier mit kuriosen und Gut-zu-wissen-Facts.

Rekorde kommen immer gut.

Achtung, Fangfrage: Wer ist Raclette-Rekordhalter? Wir Schweizer natürlich! Das längste Racletteöfeli war 2014 in Bern in Betrieb. Es war gut 100 Meter lang und konnte 870 Portionen gleichzeitig zubereiten. Geschmolzen wurde der Käse nicht mit Strom, sondern ganz romantisch mit 2'600 Rechaudkerzchen.



Und hier gleich noch ein Fun Fact/Rekord: Der schwerste Raclettekäse wog 135 Kilo. Für seine Herstellung flossen sage und schreibe 1'400 Liter Milch. Nach drei Monaten Reifung auf der Alp Chiesso bei Nax wurde der Riesenkäse aufgeschnitten und geschmolzen – und machte rund 300 Walliser:innen glücklich.

Na, bist du durchschnittlich?

Weiter gehts mit Zahlen. 16'843 Tonnen Raclettekäse wurden 2020 in der Schweiz produziert. Weggehen 20 Prozent Export-Raclette. Keine Sorge, du musst jetzt nicht zum Dreisatz ansetzen, wir verraten es dir: Jede:r von uns hat damit 2020 knapp zwei Kilo Raclettekäse gegessen! Und, hast du den Schnitt nach oben oder nach unten gezogen? Das führt direkt zu Punkt 3.

Mengenberechnung? Ein Kinder … pah, ein Babyspiel

Dir brummt schon der Kopf vor lauter Zahlen? Hier kommt noch eine letzte: 200. Denn pro Person rechnet man mit 200 Gramm Käse, 200 Gramm Gschwellti und 200 Gramm Beilagen. Easy, oder? Und um den Kreis zu schliessen (s. Punkt 2): Richtig, im Schnitt isst jede Schweizerin und jeder Schweizer damit 10-mal Raclette pro Jahr. (Okay, das war jetzt wirklich die letzte Zahl!)

Resten, was nun?

Käseresten trotz bombig kalkulierter Mengen (s. Punkt 3)? Kein Weltuntergang und mit Sicherheit No Need for Food Waste. Unseren Raclettekäse-Resteverwertungs-Rezepten sei Dank.

So viel Correctness muss sein.

Will sich ein Käse «Raclette du Valais AOP» nennen, muss er aus Rohmilch hergestellt werden, natürlich vor Ort im Wallis. «Raclette Suisse» hingegen kann z. B. auch aus der Innerschweiz, dem Bündnerland oder dem Bernbiet stammen und aus Rohmilch, thermisierter oder pasteurisierter Milch hergestellt worden sein.



Du kannst einfach nicht genug von Raclette bekommen? Hier warten 14 weitere Raclette-Facts für deine nächste Racletterunde. Ach so, du hast Hunger bekommen? Dann klick mal hier.