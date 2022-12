Einfacher als gedacht: Schon mit kleinen Handgriffen kannst du in der Küche ordentlich Energie sparen. bild: adobe stock

Promotion

Schmerzfreies Stromsparen in der Küche? Läuft! Unsere Tipps.

Geht es dir auch so beim Thema Stromsparen? Du liest so viele Informationen, dass dir der Kopf vor lauter Kilowatt, Duschdauer und Stand-by-Modi raucht. Wir haben ein paar einfache Tipps, wie du in der Küche (da sind wir Profis) Strom sparen kannst.

Der Backofen

Für viele Gerichte musst du den Backofen gar nicht vorheizen. Du kannst im kalten Ofen starten. Das gilt für:

Kuchen

Aufläufe/Gratins

Tiefkühlware (ausser Pizza, die mags von der ersten Minute an heiss)

Ofenkartoffeln

geschmorte Gerichte

Fertiggerichte

Speisen zum Aufwärmen

🍪 Achtung beim Guetzlen: Hier musst du unbedingt vorheizen und die Backzeiten genau einhalten. Sonst wird das dann nix mit den Pinterest-Guetzli!!

Backen ohne Ofen?

Dieser wunderbare Lebkuchen-Cheesecake mit Schoko-Topping sieht keinen Ofen von innen.



Zum Rezept

bild: swissmilk

Der Herd

Jetzt heissts Deckel drauf beim Wasserkochen. Oder noch besser: Wasser mit dem Wasserkocher aufkochen und erst dann in die Pfanne geben.



Das Grosi weiss das schon lange: Kochen mit einem Schnellkochtopf/Dampfkochtopf (Grosi wird ihm Duromatic sagen) spart bis zu 50% Energie und Zeit sparst du grad auch noch.

Die Abwaschmaschine

Wenn Maschineeinräumen nicht dein Steckenpferd ist, kannst du dir ab jetzt sagen, dass du etwas für die Umwelt tust, wenn du

die Maschine ganz füllst und das Eco/Öko-Programm wählst. Das Programm dauert erstaunlicherweise viel länger, braucht aber nur halb so viel Energie wie das Kurzprogramm

das Geschirr nicht unter dem laufenden Wasserhahn vorspülst

die Maschine regelmässig reinigst. Ablagerungen führen zu einem höheren Stromverbrauch.

Der Kühlschrank/Tiefkühler

Das Wichtigste gleich zu Beginn: nie warme Speisen in den Kühlschrank stellen. Lass sie zuerst im offenen Tupi abkühlen, dann Deckel drauf und in den Kühlschrank.

Die Temperatur im Kühlschrank darf 7° Grad betragen. Im Tiefkühlgerät -18° Grad. Schon ein Grad wärmer spart 5% Strom.

Räum den Kühlschrank richtig ein. Es gibt verschiedene Temperaturzonen und jedes Lebensmittel hat seinen idealen Platz.

So räume ich den Kühlschrank richtig ein

Sparst du schon fleissig Strom? Nö, der Effekt ist mir zu klein. Habe ich schon immer. Ja, in diesem Winter schon.

Ganz viel weitere Stromspar-Tipps und -Rezepte