Samuel, ein Mann mit Visionen und nachhaltig getrocknetem Heu in der Hand. bild: david eppenberger

Aus Gülle kann man erneuerbare Energie machen. Kein Scherz.

Damit ihr uns glaubt, haben wir einen getroffen, der genau das macht: Landwirt Samuel Imboden. Er hat uns nicht nur mehr über seinen spannenden Alltag erzählt, sondern hat auch Tipps, wie jede:r zum Klimaschutz beitragen kann.

Samuel, in deiner Biogasanlage im Aargau produzierst du erneuerbare Energie aus … Mist. Wie geht das?

Wir produzieren die Energie aus dem Mist, den unsere 45 Milchkühe, Kälber und Pferde Tag für Tag produzieren. Und dazu aus Getreide- und Gemüserüstabfällen. Wir füllen alles direkt in die Grube unserer Biogasanlage ein. Es folgt ein komplexer Prozess. Kurz zusammengefasst: Bakterien spielen hier eine Rolle und am Ende entsteht Methan. Das wird dann in einem Motor verbrannt, der einen Generator antreibt und so Strom produziert. Man kann sich das ähnlich vorstellen wie bei einem Automotor, der mit Erdgas betrieben wird. Wobei das Erdgas mit einem Methananteil von 98% energiereicher ist als Biogas, das «nur» aus 60% Methan besteht.

Und was passiert dann mit dem Strom?

Den Strom nutzen wir selbst und versorgen zusätzliche weitere 250 Haushalte damit. Denn unser Strom fliesst ins örtliche Stromnetz und liefert so rund ums Jahr umweltfreundliche Energie. In der Anlage entsteht dazu viel Wärme. Die lassen wir nicht einfach entweichen. Wir nutzen sie z. B. zum Trocknen von Heu, das wiederum unseren Tieren als Futter dient. So entsteht ein geschlossener, ökologischer Kreislauf.

«Geschlossener, ökologischer Kreislauf» klingt toll und nachhaltig. Was denkst du, produzieren bald immer mehr Betriebe so?

Geschlossene Kreisläufe dürften in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Landwirtschaftliche Betriebe sind geradezu prädestiniert dafür, z. B. für die Stromproduktion durch Solaranlagen auf dem Hausdach. Ich träume davon, dass wir Sonnenenergie eines Tages noch effizienter speichern können als heute. Dann könnten wir den Verbrauch von fossilem Brennstoff auf den landwirtschaftlichen Betrieben stark reduzieren. Dazu braucht es leistungsfähige Elektro-Traktoren mit starken Batterien, damit der Traktor auch für einen ganzen Tag genügend Energie hat. Das ist aktuell zwar noch utopisch, aber in zehn Jahren vielleicht schon Normalität. Wer weiss – alles beginnt schliesslich einmal mit einer Idee.

Und jetzt DU:

Okay, du bist kein:e Landwirt:in und hast keine Biogasanlage im Garten. Trotzdem kannst du was für den Klimaschutz tun.

Hier 3 Klimaschutz-Tipps von Profi Samuel:

Grosses beginnt im Kleinen:

Wer das Klima schützen will, braucht innovative Ideen. Dazu braucht es keine Grossprojekte wie eine Biogasanlage. Man kann auch klein anfangen. Es reicht, einfach mal zu versuchen, weniger Abfall zu produzieren oder die Gemüseabfälle der Grüngutabfuhr mitzugeben, damit daraus Strom, Wärme oder wertvoller Kompost entstehen kann. Gemeinsam können wir viel erreichen:

Ich erlebe es immer wieder auf meinem Betrieb, wie viel Sinnvolles entstehen kann, wenn mehrere Menschen zusammenspannen. Nutze Synergien und tausche dich auch mal mit Freundinnen und Freunden, Familie … aus. So entstehen Ideen.

Mach Klimaschutz zum Thema:

Mach dir einfach mal ganz frei Gedanken zum Thema Klimaschutz. Check deinen Lebensstil oder überleg mal, ob du deinen Strommix zu Hause optimieren kannst. Egal, wichtig ist, dass Klimaschutz in den Köpfen Einzug hält.

Und hier noch ein 4. Tipp von uns:

Klimaschutz kann schon in deiner Küche losgehen.

