food waste or no food waste, that is the question. bild: swissmilk

Promotion

Food Waste: der Lebensmittelverschwendung auf der Spur

Es heisst, dass die Schweiz in Bezug auf Lebensmittelverschwendung im internationalen Vergleich sehr schlecht abschneidet. Doch wie kann man die Dinge in die richtige Richtung lenken? Wir haben uns mit Profis getroffen, die sich auf die Jagd nach Verschwendung spezialisiert haben, und sie teilen ihre Tipps.

In der Schweiz werden jedes Jahr 2,6 Millionen Tonnen Lebensmittel verschwendet. Das ist weder für den Planeten noch für unser Portemonnaie cool. Vom Feld bis zum Teller tragen alle Beteiligten der Wertschöpfungskette ihren Teil der Verantwortung. Auch die Konsumenten und Konsumentinnen. Sie sind für ein gutes Drittel dieser Verschwendung verantwortlich. Ups.

Weniger und besser konsumieren

ZeroWaste Switzerland und Too Good To Go haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Quellen der Lebensmittelverschwendung auszumerzen. Die erste Organisation spürt die Verschwendung in allen Bereichen des Konsums auf, die zweite bringt Einzelhändler und Konsumentinnen und Konsumenten zusammen, um zu verhindern, dass unverkaufte Waren im Müll landen.

Mehr über ZeroWaste Switzerland und Too Good To Go findest du in unserem Podcast:

Praktische Tipps

Um öko(-logisch und auch -nomisch) zu leben, kann man mit der Anwendung des 5-R-Prinzips beginnen:

Refuse: Lehne überflüssige Dinge ab, vom Kassenzettel über Werbeprospekte bis hin zu Gratisprodukten, die du nicht benutzt, aber irgendwie so gerne zu Hause lagerst.

Lehne überflüssige Dinge ab, vom Kassenzettel über Werbeprospekte bis hin zu Gratisprodukten, die du nicht benutzt, aber irgendwie so gerne zu Hause lagerst. Reduce: Denke darüber nach, wie du dein Konsumvolumen reduzieren kannst. Weniger Einwegtüten, weniger Papierausdrucke, weniger Spontankäufe usw.

Denke darüber nach, wie du dein Konsumvolumen reduzieren kannst. Weniger Einwegtüten, weniger Papierausdrucke, weniger Spontankäufe usw. Reuse: Verwende Gegenstände wieder, um ihre Lebensdauer zu verlängern. Zum Beispiel durch die Bevorzugung von Mehrwegbehältern, den Kauf von Gebrauchtwaren oder die Reparatur von Gegenständen.

Verwende Gegenstände wieder, um ihre Lebensdauer zu verlängern. Zum Beispiel durch die Bevorzugung von Mehrwegbehältern, den Kauf von Gebrauchtwaren oder die Reparatur von Gegenständen. Recycle: Wenn du die drei oben genannten Punkte bereits gewissenhaft umsetzt, sollte nicht mehr viel übrig bleiben, das du recyceln kannst. Auch wenn das Recycling ökologische Auswirkungen hat, werden dadurch unbrauchbare Dinge in andere Gegenstände umgewandelt, wodurch Ressourcen geschont werden.

Wenn du die drei oben genannten Punkte bereits gewissenhaft umsetzt, sollte nicht mehr viel übrig bleiben, das du recyceln kannst. Auch wenn das Recycling ökologische Auswirkungen hat, werden dadurch unbrauchbare Dinge in andere Gegenstände umgewandelt, wodurch Ressourcen geschont werden. Rot: Bei allem Respekt vor Ferrariliebhaberinnen und -liebhabern, hier geht es nicht um Sportautos. Das englische Wort Rot bedeutet «verrotten», in diesem Fall heisst das organische Abfälle kompostieren, damit sie der Erde ihre Nährstoffe zurückgeben können.

Und im Übrigen, da der letzte Punkt den Kompost betrifft, sind wir viel zu anspruchsvoll mit unserem Obst und Gemüse. Das Auge isst mit, aber es diktiert allzu oft unser verschwenderisches Verhalten. Hässliches Gemüse und seine Fehler schmecken genauso gut wie andere! Nicht zu vergessen, dass es mit unseren Rezepten ein Kinderspiel ist, Reste zu verwerten.

Ein Restaurant ohne Mülltonne

Aufgrund dieser Erkenntnis beschloss Lorenzo Dal Bo, ein Zero-Waste-Restaurant zu eröffnen. Dieser junge Enthusiast, der in den renommiertesten Küchen der Welt gearbeitet hat, hat den Müll einfach aus seiner Küche verbannt. Er verwaltet die Vorräte wie ein Ninja, verwendet jede Zutat auf geniale Weise und vermeidet Verschwendung wie kein anderer. Er verarbeitet sogar Rüstabfälle zu Brühen, die allein schon ein paar Michelin-Sterne verdienen sollten. Bei ihm geht nichts verloren, alles wird umgewandelt. Ein Ziel, das wir alle anstreben sollten.

full taste & zero waste. dafür steht chefkoch lorenzo dal bo bild: swissmilk

Den Bericht über unseren Besuch in diesem Pop-up-Restaurant findest du hier.