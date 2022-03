Die Digitalisierung hält Einzug auf dem Land. bild: swissmilk

Promotion

Podcast: So geht Digitalisierung auf dem Hof

Macht Digitalisierung glücklich? Lohnt sich Landwirtschaft überhaupt in der Schweiz? Gemeinsam mit dem Ökonomen Mathias Binswanger entdecken wir die Bits and Bytes in der Landwirtschaft. Und: Wie sie effizienter, nachhaltiger und ressourcenschonender wird, das erzählt uns Mathias Schick – direkt aus dem smarten Landwirtschaftsbetrieb Strickhof.

Würde man rein wirtschaftlich überlegen, müsste man die Landwirtschaft in der Schweiz aufgeben. Mathias Binswanger

Die «Gute News»: So einfach ist das nicht. Es gibt sehr gute Gründe, die Produkte vor Ort und regional zu produzieren. Welche diese sind und welche Rolle dabei die Digitalisierung spielt, erfährst du in unserem Podcast.