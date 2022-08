Swissmilk feiert 9'000 Rezepte: Best and Worst aus dem Onlinekochbuch. bild: adobestock/swissmilk

Promotion

🎂 9'000 Rezepte: Feier mit uns Schafe und Steine in der Suppe.

Wir feiern 9'000 Rezepte und damit ganz viel Regionalität und Saisonalität. Das ist einmalig in der Schweiz. Und einmalig ist auch das eine oder andere Rezept. Wir haben in unserem Onlinekochbuch geforscht und Spezielles und Erstaunliches gefunden.

Stein in der Suppe?

Starten wir gleich durch. Es gibt ein Rezept, bei dem ein Stein in der Suppe mitgekocht wird. Eine Spezialität aus dem Pays d’Enhaut (Region im Kanton Waadt). Was der Stein soll? Weisst du etwas, was wir wissen sollten? Bitte schreib uns eine DM auf Insta!

Zum Steinsuppen-Rezept



bild: swissmilk

Der Sommerliebling unserer User:innen

Unser Statistik-Tool hat es ausgespuckt: Kein Rezept wird in den Sommermonaten so oft geklickt, wie unser Tomatenrisotto. Das macht auf den zweiten Blick schon Sinn. Es steht in 30 Minuten auf dem Tisch und jede Gabel schmeckt wie Ferien im Tessin.

Zum Tomatenrisotto-Rezept

bild: swissmilk

Rezepte aufs Ohr

Im Jubiläums-Podcast erfährst du wie neue Rezepte gefunden und kreiert werden und warum Grosi Vreni essen und sich nicht nur ernähren will.

Ist das noch jöö?

Also bei diesem Bild bleiben unsere Rezeptredaktorinnen regelmässig hängen. Ist das noch herzig oder schon ein bisschen creepy? Oder anders: Wenn das Profi-Backergebnis so aussieht, schlagen wir allen Hobbybäckerinnen und -bäckern vor, die Finger von diesem Osterlämmchen zu lassen.

Zum Zitronen-Lamm-Rezept (fĂĽr Back-Optimistinnen und Optimisten)

bild: Swissmilk

Bei diesem Rezept erhitzt sich nicht nur das Spaghettiwasser.

Darf man oder frau eine Carbonara-Sauce mit Rahm verfeinern und das Gericht noch «Spaghetti Carbonara» nennen? Diese Frage lässt die Gemüter erhitzen. Für Puristinnen und Puristen indiskutabel (um es noch höflich zu formulieren). Item, wir bieten beides, das Originalrezept und das mit Rahm an.

Zum Originalrezept

Zum Carbonara-Rezept mit Rahm

Spaghetti Carbonara mit Rahm zubereiten? Assolutamente NO! Easy. Hauptsache es schmeckt.

bild: swissmilk

Willst du noch ein bisschen mit uns weiterfeiern?

Hier findest du mehr: Das beliebteste Familien- und WG-Rezept, das Rezept mit dem schönsten Rezeptbild und und und ….