Kein Znacht = weniger Kilos? bild: swissmilk (manuel zingg)

Promotion

Ein paar Kilos verlieren? Da könnte Dinner Cancelling helfen.

Statt komplizierter Diät: Du lässt einfach das Znacht weg und schon purzeln die Pfunde. Klingt super, dieses «Dinner Cancelling». Aber ist es das wirklich und bringts was? Wir schauen uns das mal genauer an.

Dinner Cancelling – was ist das überhaupt?

Der Name verrät es schon: Beim Dinner Cancelling lässt du das Abendessen weg. Prima, also einfach Bier, Cola oder Chai Latte statt Abendessen? Nö, leider nicht: Ab der von dir festgelegten Uhrzeit (z. B. 17 oder 18 Uhr) sind auch keine kalorienhaltigen Getränke mehr erlaubt. Und natürlich auch keine Chips auf der Couch (wäre ja auch zu schön gewesen …).



Ja, hilft denn Dinner Cancelling nun beim Abnehmen?

Keine Pauschalantwort hier, leider. Da kommt nämlich ein Fachbegriff ins Spiel: Energiebilanz. Das heisst das Verhältnis zwischen aufgenommener und verbrauchter Energie. Das Prinzip leuchtet ein: Abnehmen kannst du nur, wenn du über einen längeren Zeitraum weniger Energie aufnimmst, als du verbrauchst.



Was das fürs Dinner Cancelling heisst? Nun, dass du dich auch selbst hinters Licht führen kannst: Lässt du das Abendessen weg, nimmst aber durch die übrigen Mahlzeiten mehr Kalorien zu dir, als du verbrauchst, wirst du nicht abnehmen.

Aber: Die Chance ist natürlich grösser, weniger Gesamtkalorien zu essen, wenn du eine gesamte Mahlzeit weglässt. Das gilt vor allem für alle Couch-Snack-Typen, denn auch Snacken ist natürlich nicht erlaubt (siehe Punkt 1).



Kein Znacht – und was sagt mein Hunger?

Okay, also Dinner Cancelling kann helfen, ein paar Kilos zu verlieren, WENN die Gesamtbilanz stimmt. Wie aber schaffst du es, dass der Bärenhunger am Abend nicht kommt – und du dich trotzdem vorher nicht überisst? Wir verraten dir hier drei «So-bleibe-ich-länger-satt»-Tipps.



Tipp 1: Setze auf Proteine. Sie sättigen gut und sind wichtig für den Muskelaufbau und -erhalt (du möchtest ja schliesslich Fett verlieren und möglichst wenig Muskeln). All deine Haupt- und Zwischenmahlzeiten sollten deshalb eine Proteinportion enthalten. Was eine Portion ist? Nun, z. B. das: 2 dl Milch, 200g Quark/Hüttenkäse, 100 bis 120g Tofu bzw. Fleisch oder zwei bis drei Eier.



Tipp 2: Setze auf Milchprodukte. Warum? Hier die Kurzzusammenfassung: In der Milch stecken Milchproteine. Die sorgen dafür, dass dein Muskelprotein erhalten bleibt – und du mit Dinner Cancelling eben nicht Muskeln, sondern vor allem Fett verlierst. Dazu sorgen die langsam verdaulichen Bestandteile des Milchproteins für ein langanhaltendes Sättigungsgefühl – und klar, das erleichtert die Phase des Fastens natürlich.



Tipp 3: Setze auf eine Zwischenmahlzeit. Die nimmst du in Ergänzung zu den zwei Hauptmahlzeiten zu dir. Wichtig: Auch sie sollte proteinreich sein und dazu auch etwas Fett und Nahrungsfasern enthalten. Ideale Kombi also z. B.: ein proteinreiches Milchprodukt wie Quark oder Hüttenkäse, ein Apfel bzw. Gemüsesticks und ein paar Mandeln.



Apropos Hunger: Es gibt sogenannte «Hungerstopper-Lebensmittel», die deinen Appetit bremsen. Welche das sind? Das steht hier.



Sport am Abend und Dinner Cancelling? Kann man sich daran gewöhnen? Gibt es Nachteile? Bestimmt hast du noch weitere Fragen rund ums Dinner Cancelling. In dem Fall hier noch eine Good News zum Ende: Diese und weitere Fragen zum Dinner Cancelling beantworten wir hier.