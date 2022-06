Pflanzenbasierte Ernährung ist vielfältiger als man denkt. bild: swissmilk

Promotion

3 Fragen zur pflanzenbasierten Ernährung – und Antworten

Pflanzenbasierte Ernährung ist im Trend. Aber ist es wirklich so trendig oder einfach nur ein alter Zopf (oder Spargel), der wieder in Mode kommt? Jein. So einfach ist es nicht.

Oft wird pflanzenbasierte Ernährung mit vegan gleichgesetzt. Das gilt vielleicht für einzelne Produkte, auf deren Verpackung mit «plantbased» geworben wird, nicht aber für die Ernährungsform selbst. Denn pflanzenbasierte Ernährung, wie es der Name schon sagt, ist eine Ernährung, die auf pflanzlichen Produkten basiert, aber andere Nahrungsmittel nicht per se ausschliesst. Hier zwei Fakten und ein Bonus.



Richtig oder falsch? Wer sich pflanzenbasiert ernährt, isst keine tierischen Produkte.

Eben. Falsch, bei einer pflanzenbasierten Ernährung ergänzen tierische Produkte die pflanzliche Basis. Eine pflanzenbasierte Ernährung umfasst diverse Essformen. Die Gemeinsamkeit: Pflanzliche Lebensmittel, d. h. Gemüse, Früchte, Vollkorngetreide etc., nehmen den grössten Teil auf dem Teller ein. Ergänzt werden sie mit tierischen Produkten. So können sich auch Flexitarier oder Vegetarier pflanzenbasiert ernähren.

Für wen lohnt sich eine pflanzenbasierte Ernährung?

Für alle, die ausgewogen und umweltbewusst essen möchten. Denn eine pflanzenbasierte Ernährung ist erstens eine ausgewogene Ernährung, aber eben auch eine nachhaltige. Insbesondere dann, wenn die Lebensmittel möglichst regional, saisonal und unverarbeitet sind. Rund 1/3 der Gesamtumweltbelastung in der Schweiz wird durch unsere Ernährung verursacht. Nehmen pflanzliche Lebensmittel in deiner Ernährung den grössten Teil ein und werden mit tierischen ergänzt, profitierst du durch diese Kombination von der gesamten Spannbreite an Nährstoffen und ernährst dich ausgewogen.



Weisst du nun alles über pflanzenbasierte Ernährung?

Nein? Fakt ist, du kannst noch viel lernen. Mach doch mit beim Quiz und erfahre mehr.