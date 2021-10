So könnte dein plant based Teller aussehen. Bild: adobe stuck

Lies das und du weisst endlich, was «plant based» heisst.

Plant based ist plötzlich überall: plant based Produkte im Supermarkt, das plant based Menü im Restaurant oder Influencer:innen, die ihre plant based Ernährung feiern. Und du so: Moment … Vegan? Vegetarisch? Oder wie?

Keine Sorge, wir helfen dir hier mal etwas durch den Begriffsdschungel. Das Wichtigste vorweg: Für «plant based» oder «pflanzenbasiert» gibt es nicht DIE eine Definition. Frag vier verschiedene Leute und du bekommst wahrscheinlich vier verschiedene Antworten. Apropos vier Antworten: Wir haben hier Antworten auf vier wichtige Fragen rund um plant based. Für alle Lesefaulen haben wir das Wichtigste hier zusammengefasst.

Plant based – die wichtigsten Fakten Es gibt keine einheitliche Definition für den Begriff «plant based» bzw. «pflanzenbasierte Ernährung».



Plant based umfasst diverse Essformen von vegetarisch bis flexitarisch.



Gemeinsamkeit: Pflanzliche Lebensmittel, d. h. Gemüse, Früchte, Vollkorngetreide etc., nehmen den grössten Teil auf deinem Teller ein.



Richtig umgesetzt, tust du mit einer pflanzenbasierten Ernährung was Gutes für deine Gesundheit und für die Nachhaltigkeit.



Plant based, vegan, vegetarisch, flexitarisch – was ist was?

First thing first: Plant based bzw. pflanzenbasiert ist kein Synonym für vegetarisch oder vegan. Der Zusammenhang ist so: Eine pflanzenbasierte Ernährung ist Oberbegriff für ganz verschiedene Essformen. Und zwar – wie der Name schon sagt – für alle, bei denen pflanzliche Lebensmittel die Basis bilden. Heisst also: Die diversen vegetarischen Essformen, die pescetarische und auch die flexitarische Ernährung sind alle plant based.

Wie setze ich eine plant based Ernährung konkret um?

Das haben wir also geklärt: Die pflanzlichen Lebensmittel bilden die Basis. Gemüse, Früchte, Vollkorngetreide etc. nehmen also den Löwenanteil auf deinem Teller ein. Je nach deinen Vorstellungen/Vorlieben ergänzt du diese Pflanzenbasis dann mit tierischen Produkten wie Milch, Milchprodukten, Fleisch, Eier und Fisch. Magst du Zahlen? Dann kannst du dich an der Richtlinie 4/5 pflanzlich, 1/5 tierisch orientieren. Hier noch ein Tipp: Hol dir deine Proteine und kombiniere sie clever, z. B. proteinreiche Hülsenfrüchte wie Linsen mit Milchprodukten.

Könnte eine plant based Ernährung was für mich sein?

Sind dir eine gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit wichtig? Dann ist die Antwort klar: Go for plant based. Du hast es gelesen: Pflanzlich ist Trumpf, keine Chance also für Gemüsemuffel. Aber am Ende entscheidest du, wie du deine plant based Ernährung genau umsetzt, also z. B. flexitarisch oder vegetarisch. Zur Nachhaltigkeit trägst du bei, wenn du auf die Herkunft achtest: Augen auf beim Kauf ist das Motto. Ob saisonale Früchte und Gemüse oder qualitativ hochwertiges Fleisch und Milchprodukte aus der Region – deine Kaufentscheidung macht am Ende den Unterschied.

Ich möchte kein Lebensmittel ausschliessen – kann ich dann plant based essen?

Ja, das geht. In dem Fall wäre die flexitarische Ernährung deine Lösung. Denn hier streichst du, im Gegensatz zu vegetarisch oder vegan, kein Lebensmittel von deinem Essensplan. Stattdessen kannst du als Flexitarier:in alles essen, die Menge und das Wie entscheiden einfach.

