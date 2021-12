Die beliebtesten Swissmilk-Rezepte 2021 auf watson. bild: swissmilk.ch

Feine Jahres-Hitparade: Wir verraten eure Rezeptlieblinge 2021.

Jahres-Hitparaden sind einfach etwas Spannendes: Welcher Song wurde am meisten gestreamt, welcher Begriff wurde am meisten gegoogelt? (Spoiler: Das Wort Corona wird im Begriff wohl enthalten sein). Wir wenden uns den schönen Dingen des Jahres 2021 zu: Das waren eure Top-5-Swissmilk-Rezepte auf Watson.

Schokoladen-Babka

Babka? Ein bisschen wie Russenzopf, aber mit Schokolade gefüllt. Dieses süsse Hefegebäck stammt ursprünglich aus Osteuropa. Babka heisst auf Polnisch übrigens Grossmutter. Ja, die wissen halt einfach, wie man so richtig etwas Feines aus dem Ofenrohr zaubert.



Schokoladen-Babka: das Rezept



No-knead Bread

Das Brot für faule Bäcker*innen. No-knead heisst ohne Kneten und hat euch watson-Leser:innen wohl mit diesem Zusatz verführt. Teig in die Schüssel, umrühren und dann gaaaaaaaaaanz lange gehen lassen. Superknusprig und eben auch für Backmuffel geeignet.



No-knead Bread: das Rezept



Drunken Pasta

Wenn Spaghetti eins hinter die Binde kippen ... Also diese Wahl hat uns jetzt überhaupt nicht erstaunt. Spaghetti gehen bekanntlich immer und in diesem Rezept werden sie in Wein anstelle von Wasser geköchelt. Na dann mal Prost! 🍷



Drunken Pasta: das Rezept



Penne mit Frischkäsesauce

Und schon wieder Pasta. Diesmal an einer Frischkäsesauce. Dieses Rezept hat die Chance, zum «Heute-weiss-ich-nicht-was-kochen-Joker» zu werden. Wenig Zutaten, schnell gemacht und allen schmeckts.



Penne mit Frischkäsesauce: das Rezept



Baked Feta-Pasta

Ein One-Pot-Klassiker aus dem Ofen. Alles in eine Form und ab in den Ofen. LEIDER: Zurzeit haben Schweizer Tomaten keine Saison. Daher empfehlen wir das Rezept ab nächsten April wieder wärmstens.



Baked Feta-Pasta: das Rezept



Merci vielmal für euer grosses Interesse an unseren Swissmilk-Rezepten. Anscheinend ♥ nicht nur wir regionale und saisonale Küche!