Du arbeitest zu viel? Du bist nicht alleine.

Der Arbeitsalltag eines Milchbauern

​

05 Uhr: Unsere Milchbauern melken ihre durchschnittlich 26 Milchkühe und füttern sie.



08 Uhr: Für rund eine halbe Stunde steht nun das persönliche Wohl unserer Milchproduzenten an erster Stelle und sie frühstücken erst einmal.



09 Uhr: Gestärkt begeben sie sich wieder zu ihren Kühen und treiben sie raus auf die Weide. Nachdem die Kühe nun an der frischen Luft sind, haben unsere Milchbauern wenige Stunden Zeit, den Stall auszumisten sowie Reparatur- oder Feldarbeiten auszuführen. Natürlich stehen aber auch viele weitere Arbeiten an, z. B. Administratives wie die Buchhaltung, Haushaltsarbeiten oder Kinderbetreuung. Gerade die letzten beiden Aufgaben können schlecht hintenangestellt werden und erfordern grosse Flexibilität von allen Familienmitgliedern



12 Uhr: Unsere Milchbauern stärken sich mit einem Mittagessen, bevor es zurück aufs Feld geht.



13 Uhr: Es stehen Feldarbeiten an: Wiesen müssen gemäht, Gras muss gewendet und Silage eingefahren werden. Die Gülle muss aufs Feld und Dünger muss gestreut werden. Viele bäuerliche Betriebe bewirtschaften zudem auch einen kleinen Hofladen, in dem sie direkt ihre hofeigenen Produkte verkaufen. Diese öffnen sie meist nachmittags oder Samstags.



16:30 Uhr: Langsam gehts für unsere Milchkühe zurück in den Stall. Vor dem Abendessen werde sie nochmals gemolken



18/19 Uhr: Es ist kurz vor 19 Uhr und unsere Milchproduzenten haben wenige Stunden Freizeit, bevor sie zu Bett gehen. Morgen beginnt der Ablauf wieder von neuem und sie hegen und pflegen ihre Milchkühe.