Selbermachen kann wirklich jede:r. bild: swissmilk

Pizzateig, Gnocchi, Joghurt: Selbermachen lohnt sich!

Wo kommen Brot, Gnocchi und Joghurt bei dir her? Aus dem Supermarktregal? Okay, fair enough. ABER: Wir wollen dich motivieren, dass künftig mehr aus deiner eigenen Küche kommt. Denn Selbermachen rockt. Unsere 4 Selbermach-Favoriten gibts hier.

Brot selber backen – super easy, einfach etwas Geduld brauchts.

Erst dieser Duft und dann der erste Bissen ins noch lauwarme Brot mit Butter … The best! Brot selber machen braucht oft nur ein paar Zutaten, kompliziert ists auch nicht und auch die aktive Zeit ist übersichtlich. Jetzt das Aber: Ein selbst gemachtes Brot ist leider nicht instant parat. Klar, Hefeteige müssen aufgehen und im Ofen backen muss das Prachtstück schliesslich auch. Aber jetzt mal ehrlich: Die Wartezeit ists wert und zur Not gibts ja Netflix.



Für Eilige und Proteinfans: Dieses Brot ist in einer Stunde fertig.

Keine Lust auf Teighände? No-Knead Bread!

Brotrezepte für wirklich JEDEN Geschmack

Hast du Fingerspitzengefühl? Dann los, Gnocchi formen.

Bist du auch im Team «Gnottschi»? Dazu Salbeibutter, mehr brauchts nicht für ein (zwar nicht ganz ausgewogenes, aber) richtig gutes Gericht. Und da so eine Salbeibutter ja ruckzuck fertig ist, kannst du ruhig etwas Zeit in selbst gemachte Gnocchi stecken. Der Unterschied zwischen Supermarkt- und selfmade Gnocchi? Himmelweit. Gnocchi brauchen ausserdem nur wenige Zutaten und das Selbermachen ist simpler als gedacht, versprochen. Also, Finger aufwärmen und los.



The very classic Gnocchi-Rezept

Auch klassisch-italienisch: Ricotta-Gnocchi (ohne Ei)



Haben wohl die wenigsten schon mal selbst gemacht: Butter & Joghurt

Butter auf dem Brot, Butter für die Gnocchi. Und auch jetzt gehts um Butter. Und zwar um selbst gemachte. Schon mal Rahm zu lange geschlagen? Genau, SO wird Butter gemacht. Am besten passiert das natürlich absichtlich und mithilfe dieses Rezepts.



Auch Joghurt ist so ein Milchprodukt, das man mal selbst gemacht haben sollte. Schon allein weils einfach cool ist, zu sehen, wie aus Milch und einem Starter-Joghurt selbst gemachtes Joghurt entsteht. Hier gibts die Anleitung für die Joghurt-Magie.



Warum eigentlich selber machen? 5 ganz schön gute Gründe: 1. Du isst gesünder, denn du weisst genau, was in deinem Essen steckt: kein versteckter Zucker, keine versteckten Fette oder künstliche Geschmacksverstärker.



2. Wo kommt mein Essen her und was hat bei uns gerade Saison? Du beschäftigst dich bewusst mit Lebensmitteln. Selbermachen mit saisonalen und regionalen Zutaten? Geht immer.



3. Ob Pizzateig auswallen oder Gnocchi rollen, ob allein oder mit der WG, Selbermachen macht Spass. (Zumindest, wenn alles gelingt. Aber das sollte es mit unseren Rezepten ja.)



4. «Was, du hast die Gnocchi selbst gemacht??!» Na, sind deine Gäste, Familie oder dein Date beeindruckt? Zu Recht.



5. Günstiger ist das Selbermachen am Ende meist auch noch.

Pizzateig

Über den perfekten Pizzateig gibts ganze Bücher. Und auch wir finden: Der Teig ist MINDESTENS so wichtig wie der Belag. Wenn du bisher nur gekauften kennst, legen wir dir den Vergleich mit diesem Pizzateig ans Herz.



Keine Zeit? Keine Ausreden: Dieser Blitzteig ist in zehn Minuten einsatzbereit (und geht auch für Wähen, Kuchen, Flammkuchen …).



Das waren mal 4 Selbermach-Helden. Auf dieser Seite gibts 11 weitere.