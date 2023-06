«Knetglace» selber machen – so gehts:

1. Mische die Zutaten nach Rezept (Spoiler: Rezepte gibts weiter unten) und fülle sie in ein Säckli.

2. Säckli gut verschliessen und ab in den Gefrierschrank bzw. ins Tiefkühlfach.

3. Duschen oder ein kleiner Plausch? Das ist okay. Zuuu weit weg solltest du dich aber nicht mehr vom Gefrierschrank entfernen, denn jetzt kommt das Entscheidende: Alle 30 Minuten braucht die Glace deine Aufmerksamkeit. Dann solltest du den Beutel einmal beherzt durchkneten. Und dann wieder schnell ab in den Tiefkühler.

4. Das Durchkneten wiederholst du jetzt alle 30 Minuten.

5. Je nach Rezept ist deine selbst gemachte Glace nach ca. vier bis sechs Stunden fertig. Ist sie noch etwas zu weich, gib ihr noch ein wenig Zeit. Tipp für langsameres Schmelzen (für alle mit genug Platz im Tiefkühler): Verteile die fertige Glace in die Schalen/Gläser und friere sie vorm Servieren nochmals für 30-60 Minuten ein.