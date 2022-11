Ob kalt oder heiss, ob mit Pulver oder Schoggi: We ❤ Schoggimilch. bild: adobe stock (swissmilk)

Promotion

Schoggimilch gegen Muskelkater? Hier gibts 4 spannende Fakten.

Ob die kalte Ovi nach dem Crosstraining oder die heisse Schoggi nach der Abfahrt – manchmal muss es eben Schoggimilch sein. Hier gibts spannende Facts und Rezepte für alle Schoggimilch-Fans und solche, die es werden wollen.

Macht aus dem Muskelkater ein Muskelkätzchen.

Nach dem Sport ist vor dem Sport. Mit nur 5dl Schokoladenmilch gleich nach dem Workout läuft deine Recovery-Phase optimal. Grund sind die vielen guten Inhaltsstoffe der Milch: Milchprotein, Magnesium, Elektrolyte (Mineralstoffe), dazu kommen die Kohlenhydrate aus Milchzucker und Schokolade: Eine Schoggimilch kann sich locker mit einem konzentrierten Kohlenhydrate-Shake messen. Und: Sie ist günstiger und natürlicher (Rezept s. Punkt 3).

Die Tassenfarbe ist entscheidend.

Forscher:innen aus Spanien und Grossbritannien servierten an der Polytechnischen Universität im spanischen Valencia 57 Testpersonen heisse Schokolade in vier verschiedenen Tassen – weisse, cremefarbene, rote und orange. In allen befand sich das gleiche Getränk. Das wussten die Probandinnen und Probanden allerdings nicht. Sie mussten nun beurteilen, in welcher Tasse sich die feinste heisse Schoggi befand. Dabei zeigte sich ein klarer Favorit: Die orange Tasse ging als deutlicher Sieger hervor.

Für jede Situation gibts die richtige Schoggimilch.

Chocolate Shake

bild: swissmilk

Motto: Gönn dir. Mehr Zwischenmahlzeit als Getränk, Quark sei Dank.

Zum Chocolate-Shake-Rezept

Schoggi Mélange

bild: swissmilk

Deine letzte Rettung bei Liebeskummer oder für grusige Netflix-Herbsttage.

Zum Schoggi-Mélange-Rezept

Schoggi-Apfel-Recovery-Shake

bild: Swissmilk

Die gesunde Proteinbombe für ambitionierte Hobbyysportler:innen. Schmeckt aber auch ohne Sport vorher.



Zum Schoggi-Apfel-Recovery-Shake-Rezept

Bewusst einkaufen Klar, Kakao wächst nicht in der Schweiz (ausser z. B. im Tropenhaus). Dass es bei uns viel und sehr feine Schoggi gibt, ist aber weltweit bekannt. Und das aus gutem Grund, denn die Schweizer:innen haben einiges an Pionierarbeit bei der Verarbeitung geleistet. Einkaufstipp: Es gibt mittlerweile diverse Labels, die soziale, ökologische und auch ökonomische Standards regeln. Dazu gehören UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade Max Havelaar und diverse kleinere Labels. Informiere dich und achte beim Einkauf auf diese Labels.

Ovi ist nicht gleich Ovi.

Die Schweizer Version der Ovomaltine enthält keinen zugesetzten Zucker. Liebhaber:innen im Ausland bevorzugen ihre Ovi teilweise süss: In über 100 Ländern enthält Ovomaltine neben Gerstenmalz auch Kristallzucker.

Lust auf noch mehr Schoggimilch?

Das waren mal 4 Fakten für den Anfang. 10 weitere kannst du hier nachlesen.