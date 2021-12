Deine Zutaten fürs Dessertglück. bild: christian volery/swissmilk

Wir lüften die letzten Tiramisu-Geheimnisse.

Du weisst, wie man ein Tiramisu macht? Aber weisst du auch, was das Wort heisst, welches Rezept das beliebteste ist und ob du den Espresso ersetzen kannst? Die Antworten gibts hier und wenn du bei Frage 1 zögerst: Die besten Tiramisu-Rezepte warten hier auch.

Was heissts?

Italienischkenner:innen vor. Tirami su heisst «Zieh mich hoch!» oder «Richte mich auf!» im Sinne von «Mach mich munter!». Die Erfahrung zeigt: Manchmal zieht trotzdem Erd- bzw. Stuhlanziehungskraft den Kürzeren gegen die Espresso-Power.

Purist:in oder experimentierfreudig?

Du magst wahrscheinlich am allerliebsten ein klassisches Tiramisu. Oder das klassische ohne Ei. Woher wir das wissen? Nun, das ist unser Geheimnis. (Es könnte aber mit unseren modernen Analysetools zusammenhängen.) Falls das stimmt, dann magst du deine nächste Adventsrunde ja vielleicht mit diesem Rezept beglücken.



Ach, du isst gerne Saisonfrüchte? Das trifft sich gut, denn Birnen und Tiramisu sind eine Traumkombi. Skeptisch? Hier ist der Beweis in Form unseres grandiosen Birnen-Tiramisus.



Noch ein Rezepttipp zum Schluss: Hast du Guetzliresten? Und zufällig Lust auf einen Tiramisu-Cheesecake? Na, dann ist dieses Rezept wohl die ultimative Lösung.

Einmal ohne alles?

Das Originalrezept abändern? Wie so oft bei Klassikern: ein absolutes Sakrileg für alle Puristinnen und Puristen. Gerade beim Tiramisu muss das je nach Situation oder Gästerunde aber sein. Und geht auch (meistens). Also so, dass es am Ende immer noch schmeckt.



Eier: Längere Zeit ohne Kühlung auf dem Buffet oder bei der Grillparty? Dann ersetze die Eier z. B. durch Rahm. Faustregel: ca. 0,5dl Rahm pro Ei. Unser Favorit bleibt aber die Variante MIT Ei (wollten wir nur gesagt haben).



Kaffee: Auch den Espresso kannst du ersetzen. Bei einem fruchtigen Tiramisu am besten durch einen passenden Fruchtsaft oder Sirup, beim klassischen z. B. durch Rahm oder Kakao. Unser Favorit bleibt aber … Du ahnst es.



Alkohol: Nicht alle können/wollen Alkohol trinken? Kein Problem, den kannst du einfach weglassen. Möchtest du ihn trotzdem ersetzen, dann je nach Tiramisu am besten mit Kaffee, angerührtem Sirup oder Milch.

Hinschauen lohnt sich. ♥

Okay, man kann also theoretisch alles weglassen/ersetzen, aber ein Tiramisu ohne Mascarpone? No way. Mascar … klingt italienisch und ists ursprünglich auch. Aber keine Sorge (falls du zu den sympathischen Regional-saisonal-Esserinnen und -Essern gehörst): Mascarpone gibt es längst aus Schweizer Milch. Hinschauen beim Einkauf lohnt sich also: Achte auf die Herkunft und kauf Schweizer Mascarpone. Und wenn du mehr zum cremigen Desserthelden erfahren möchtest, dann hier entlang.

Das waren fangs mal vier Tiramisu-Facts. Insgesamt haben wir aber sogar zehn auf Lager. Und zwar hier.