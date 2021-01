Promotion

Vielseitig UND regional + saisonal kochen geht auch im Winter



Vielseitig UND regional + saisonal kochen geht auch im Winter

Du willst auch im Winter mit regionalen Produkten kochen? Mit diesen Tipps gelingt dir das noch besser und verzichten musst du auch nicht. Versprochen.

Saisonales Gemüse

First thing first: das Gemüse. Zugegeben, es braucht ein bisschen Mut, sich an das eine oder andere Schweizer Gemüse zu wagen. Aber hey, die Nächte sind lang und du kannst dich in der Küche super vertörlen. Dir stehen Lauch, Chabis, Randen, Rotkraut, Pastinaken, Wirz, Kürbis, Sauerkraut, Champignons, Federkohl und, und, und zur Auswahl. Hier findest du 65 Rezepte mit Wintergemüse.

Die genialste Erfindung seit dem Melkstuhl sind die Milchautomaten. Dort kannst du Milch frisch ab Kuh holen und gleich noch ein paar Schritte in der freien Natur machen oder einfach ein bisschen Landluft schnuppern. Zur Übersichtkarte Milchautomaten.



Was für den Profikoch gute Messer sind, ist für dich als winterlicher Regionalkoch die Saisontabelle. Weil – nicht alles, was du im Grossverteiler findest, hat bei uns Saison. Es ist für dich wohl kein grosses Geheimnis, dass Erdbeeren im Januar nicht auf unseren Feldern wachsen. In dieser Saisontabelle findest du alle Produkte, die im Januar Saison haben, aufgelistet und auch noch Rezeptvorschläge zu jedem Gemüse. Einfacher geht nicht.



Mozzarella, Mascarpone und Feta vo hie

Auch bei den Milchprodukten lohnt es sich, auf die Herkunft zu achten. Du findest Schweizer Milchprodukte eigentlich überall. Aber werfe rasch einen Blick auf die Verpackung, bevor der Mascarpone im Wägeli landet. Zu Hause machst du dann ein Tiramisu mit Birnen (ja, die haben auch Saison!) nach diesem Rezept.



Probiere geit über studiere – stimmt im Regional-saisonal-Fall total. Wenns beim Einkaufen einmal nicht so pressiert: Mach den Versuch und kauf nur Schweizer Produkte. Labels wie Suisse Garantie, Bio Suisse, Mini Region, Aus der Region für die Region und IP Suisse helfen dir, dich zu orientieren.



Und zum Schluss. Um es mit den Worten von Trendanalyst Carl Tillessen zu sagen: "Du stimmst mit jedem Einkauf ab, was in Zukunft in den Regalen der Supermärkte zu finden ist."

Alles, was du wissen musst.



Kulinarische Highlights, Informationen zur gesunden Ernährung und alles über die Vorzüge der Schweizer Milch findest du auf swissmilk.ch

