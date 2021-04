Promotion

Es gibt Lebensmittel, die deinen Heisshunger stoppen können.



Es gibt Lebensmittel, die deinen Heisshunger stoppen können.

Kennst du diesen fiesen Heisshunger, der sich um elf Uhr morgens oder um vier am Nachmittag anschleicht? Die gute Nachricht: Es gibt «Anti-Hunger-Wunderwaffen», die Heisshunger stoppen können. Ein paar Pfunde abnehmen ohne Diät? Probier mal diese fünf Lebensmittel.

Ingwer

Du magst Ingwer so gar nicht? Dann spring am besten direkt zu Punkt zwei. Für alle anderen: Ein Stück Ingwer sollte ab jetzt einen festen Platz bei dir zu Hause haben. Ingwer stimuliert nämlich deine Geschmacksnerven und hemmt so deinen Appetit. Ob Ingwertee, Latte oder Golden Milk – probiers mal aus.

In fünf Minuten ready: Golden-Milk-Rezept

Pfefferminze

Zähneputzen stoppt den Appetit? Klingt wie Zahnpasta-Marketing, ist aber tatsächlich wahr. Zumindest, wenn du dir die Zähne nach dem Essen mit einer Zahnpasta mit frischem Pfefferminzgeschmack putzt: Das in der Pfefferminze enthaltene ätherische Öl Menthol beruhigt und neutralisiert deine Geschmacksnerven – und stoppt so die Lust auf Süsses. Gegen das Hungerloch zwischendurch hilft übrigens eine grosse Tasse heisser Pfefferminztee.

Quark und Hüttenkäse

Der hohe Eiweissgehalt in Quark und Hüttenkäse macht die beiden zu Top-Hungerstoppern. Probier es aus: Starte den Tag z. B. mit einem Becher Quark mit frischem Obst und Mandeln. Auch mittags oder abends sättigt die Kombi aus Hüttenkäse bzw. Quark und Gemüse, Salat oder Hülsenfrüchten.

Bitterstoffe in Gemüse und Salat

Auch nicht jedermanns Sache, aber sehr wirkungsvoll: Reichlich Bitterstoffe stecken z. B. in Rucola, Spinat, Federkohl, Endivie, Cicorino rosso und Zuckerhut. Ausserdem noch in Kräutern wie Thymian, Majoran und Rosmarin oder auch in Gewürzen wie Ingwer, Kardamom und Kurkuma. Bitterstoffe aktivieren deinen Stoffwechsel und das Sättigungsgefühl hält langer an. Würze deshalb deine Speisen kräftig und iss reichlich vom erwähnten Gemüse und von den Salaten, wenn du lange satt bleiben möchtest.



Hülsenfrüchte

Auch Linsen, Kichererbsen und andere Hülsenfrüchte sind Sättigungsprofis. In ihnen stecken pflanzliche Proteine und jede Menge Nahrungsfasern. Eiweiss und Ballaststoffe halten deinen Blutzucker dazu stabil – und verhindern so Heisshungergefühle. Einkaufstipp: Es gibt immer mehr Schweizer Linsen, z. B. von biofarm oder die «Perline»-Linsen in grösseren Coop-Geschäften.

