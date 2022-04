Unverpackt einkaufen: Plastikmüll ade bild: swissmilk

Nachhaltig einkaufen: So wirst du Profi in Sachen Zero Waste

Gut 700 Kilo pro Jahr – so viel Abfall produziert jede Schweizerin/jeder Schweizer pro Jahr. Das geht doch besser, oder? Wenn du den Schnitt ab jetzt nach unten drücken möchtest, dann haben wir hier ein paar super Einkaufstipps für weniger Waste.

Beim Einkauf gehts los: Ob Milchtüte, Shampooflasche oder Kaffeekapseln, Einwegverpackungen sind so normal, dass man kaum überlegt, wie viel Müll hier eigentlich entsteht. Gehts auch anders? JA! Und hier tut sich gerade richtig was: Der Verein Zero Waste Switzerland verzeichnet aktuell rund 150 Firmen, Organisationen und Gemeinden, die sich für Less Waste engagieren. Mit dabei sind auch viele «Unverpackt»-Läden, in denen du Lebensmittel und Hygieneprodukte verpackungsfrei kaufen kannst. Wir stellen dir zwei in Zürich vor:

2x unverpackt einkaufen in Zürich

«Foifi»

Shampoo und Gümmibärli ohne Verpackung? Das geht wirklich. Das Shampoo hat eine feste Form, die Gummibärli werden im Foifi direkt ins mitgebrachte Säckli geschöpft. Klar, ganz ohne Verpackung gehts nicht. Aber das Entscheidende ist: Die bringst du selbst mit, verwendest sie immer wieder und kannst statt Plastik Glas oder Stoff benutzen. Mehrweg statt Einweg ist schon mal ein super Schritt. Aber: Bei Zero Waste geht es aber nicht nur um die Verpackung, sondern auch um die Menge. Im Foifi kannst du genau so viel einkaufen, wie du brauchst: Also auch 2TL Kurkuma oder 80g Linsen, die du für ein Rezept brauchst. So vermeidest du neben der Einwegverpackung auch Food Waste.

Bei uns können die Leute genau so viel einkaufen, wie sie brauchen. Tara Welschinger, Ladeninhaberin «Foifi» (Zürich)

«Bachsermärt»

Auch hier musst du mal vorbeischauen: Im Bachsermärt in der Zürcher Kalkbreite kannst du ebenfalls verpackungsfrei einkaufen. Dazu kommen zwei coole Gadgets: Milch kommt per Knopfdruck aus dem Milchautomaten. Egal, ob du kleine Mengen für deinen Milchkaffee brauchst oder grad die ganze Wochenration für deine Familie oder WG kaufen möchtest. Und auch beim Süssmostspender ist das Motto: Deine mitgebrachte Glasflasche füllt sich per Knopfdruck mit feinem Süssmost.

5 Tipps für den verpackungsarmen Einkauf:

1. Recherche

Du wohnst nicht in Zürich? Kein Problem. Auch in deiner Nähe gibt es sicherlich einen Laden, der unverpackte Produkte anbietet. Finde heraus, wo im Verzeichnis von Zero Waste Switzerland.

2. Allzeit bereit

Wer immer ein, zwei Stoffbeutel dabeihat, kann auch spontan einkaufen gehen. Ob Brotkauf oder selbst der Käse an der Käsetheke: Viele Lebensmittel und Produkte kannst du prima in der mitgebrachten Verpackung nach Hause tragen.

3. Vorbereitung

Grössere Einkäufe brauchen Planung. Gemüsenetzli, Stoffbeutel und Wachstücher sind leicht und brauchen nicht viel Platz. Tupperware, Gläser und Trinkflaschen sind auch nützlich.

4. Besteck

Zero-Waste-Profis haben immer einen Löffel oder eine Gabel dabei. Zum Beispiel für die spontane Glace aus dem Glasbecher.

5. Umdenken

Müssen Äpfel und Zucchetti wirklich je in ein separates Plastiksäckli? Oder geht es vielleicht auch ganz ohne? Braucht der Take-away-Kaffee wirklich einen Deckel oder lohnt es sich sogar, einen Mehrwegbecher zu kaufen?

