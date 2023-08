Kannst du erraten, was KI hier interpretiert hat? bild: swissmilk

Promotion

Das passiert, wenn KI 5 beliebte Swissmilk-Rezepte nachkocht

Uns von Swissmilk ists ganz wichtig, einfache Rezepte zu machen, die wirklich jeder/jedem gelingen. Auch der künstlichen Intelligenz? Let's try! «KI, backe eine Zwetschgenwähe.» Was das gibt? Versprochen, da bleibt kein Auge trocken.

Hörnlisalat

Salat? Ja. Hörnli? Sicherlich irgendwo unterm Salatberg versteckt … bild: swissmilk

Auch wir sind offen für Kreativität und Variationen von Klassikern. Allerdings grad alle Zutaten gegen andere auszutauschen … hmm. Liebe KI, hier ist deine Kreativität wohl leicht ausser Kontrolle geraten.

Du willst Hörnli? Du kriegst Hörnli: Zum Lieblingsnudelsalat-Rezept der Schweizer:innen gehts hier entlang.

Zwetschgenwähe

Zwetschge? Wähe? Wow. bild: swissmilk

Irgendwas an «Wähe» und «Zwetschge» hat die KI nicht ganz verstanden. Dafür aber «Käse» … und viele (gar nicht mal sooo ansprechende) andere Sachen. Schnell an was anderes denken: Lust auf eine noch lauwarme Zwetschgenwähe mit flaumig geschlagener Nidle? (Wir sind uns sicher, auch bei «Nidle» hätte die KI ein paar ganz gluschtige Ideen gehabt …)

Zum Rezept für eine richtig feine Zwetschgenwähe

Butterzopf (Bärner Züpfe)

Finde den Zopf. bild: swissmilk

Käse zu schneiden, scheint kein Problem zu sein, in Sachen Zopfflechten braucht die KI offensichtlich noch etwas Nachhilfe. Zum Glück haben wir bei Swissmilk jede Menge Rezepte und Tutorials, die dir zeigen, wie du die beste Züpfe der Welt flechten kannst.

Einstrangzopf bis Zopfteigtierli: 11 Arten, deinen Zopf zu flechten

Ohne Chichi, Schnickschnack und überhaupt: zum Rezept für einen klassischen Butterzopf (Bärner Züpfe)

Klassischer Kartoffelsalat

Blumig-fruchtige Interpretation eines Kartoffel(?)-Salats bild: swissmilk

Zugegeben, unser Rezept ist optisch weniger explosiv und bunt. Und Blüten haben wir vorm Kartoffelkochen auch nicht gesammelt. Aber: Unser Rezept hat alles drin, was in einen klassischen Kartoffelsalat gehört, z. B. Kartoffeln. Und es schmeckt, nebenbei bemerkt, einfach gut.

Zum Rezept für einen ganz schnöden klassischen Kartoffelsalat

Älplermagronen mit Apfelmus

Apfel hat die KI schon verstanden. Viel mehr aber auch nicht … bild: swissmilk

Ein Älplermagronen-Turm – why not? In jedem Fall instatauglich. Merci, liebe KI, für diese kreative Idee. Nüsse und Kirschen fühlen wir jetzt nicht so, aber das ist natürlich reine Geschmackssache.

Für alle, die es klassisch mögen: unser Rezeptvorschlag für Älplermagronen mit Apfelmus.

Unser Fazit: Als Rezeptentwicklerin haben wir KI leider noch in der Probezeit entlassen, für mehr als «Sie war stets bemüht» hats nicht gereicht. Sorryyyyy. Zum Glück kochen für Swissmilk (noch) echte Menschen für echte Menschen. Und was das geheimnisvolle Rezept im Hauptbild angeht, any ideas? Okay, das war etwas fies, hier gehts nämlich nicht um ein Gericht. Wir haben die künstliche Intelligenz gebeten, sich ein Gericht namens «Röstigraben» auszudenken.