30 Minuten, saisonal, fein. Kein Problem. Bild: Swissmilk

Promotion

Was koche ich heute? Hier gibts die 30-Minuten-saisonal-Antwort.

Im Alltag muss es beim Kochen oft schnell gehen. Regional und saisonal soll es sein, am besten ausgewogen. Fein dazu, das versteht sich von selbst. Landen bei dir immer wieder dieselben fünf Gerichte auf dem Teller? Wir holen dich aus dem Fünf-Gerichte-Loop.

Gemäss einer Umfrage sind Herr und Frau Schweizer bereit, im Alltag 30 Minuten für ein Essen zu investieren. Von Montag bis Freitag darf es gerne auch vegi sein. Bitte, alles kein Problem. Unser Onlinekochbuch liefert dir nach wenigen Klicks Rezeptvorschläge. Die Saisonauszeichnung zeigt dir, welche Gerichte aktuell mit saisonalen und regionalen Zutaten gekocht werden können. Cha me mache!

Rezepte für Vegi-Hauptgänge, du musst nur noch nach "max. 30 Minuten" filtern

Geheimtipp One Pots

Sie waren vor einiger Zeit plötzlich recht gehypt. Zu Recht finden wir. Alles in einen Topf und dann einfach köcheln lassen. Beim Warten hat man beide Hände frei und kann sogar stricken, die Post durchschauen …

One-Pot-Rezepte, natürlich mit regionalen Zutaten

Alltagsküche nach Jahreszeit

Damit dir die Ideen nicht ausgehen und du Abwechslung auf den Teller bringst, updaten wir unsere Rezeptvorschläge für 30-Minuten-Rezepte laufend. Jetzt gibt es dort gerade viele feine Sommerrezepte zum Nachkochen. Du kannst diese Seite also gleich unter den Lesezeichen speichern und immer mal wieder vorbeischauen, wenn sich der Fünf-Gerichte-Loop nähert.

Was der Kühlschrank so hergibt.

Einmal quer durch den Kühlschrank. Die Suchfunktion in unserem Onlinekochbuch frisst mehrere Begriffe auf einmal. Du kannst deine vorhandenen Zutaten eintippen und bekommst Rezeptvorschläge.

Eine Rezeptsuche absetzen

Die Sache mit den Resten

Hast du noch Brot von gestern? Risotto-Resten? Wer kennt es nicht: Wir füllen die Essensresten brav in ein Tuppi und stellen es in den Kühlschrank. Aber was mache ich jetzt damit?

Zu den Restenverwertungs-Rezepten