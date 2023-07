Einfach gemütlich: ein Brunch auf dem Bauernhof. bild: swissmilk

Promotion

Brunch auf dem Hof. Reicht als gute Nachricht

Brunch. Geht immer. Oder immer am Sonntag. Aber noch viel mehr an einem 1. August auf dem Bauernhof um die Ecke.

Du bist bei den guten News gelandet. Und eine gute News ist natürlich: Der 1. August fällt in diesem Jahr auf einen Dienstag. Glück gehabt. Und was gibt es Schöneres, als den Dienstag mit einem Brunch statt im Büro zu starten? Nichts natürlich. Ausser vielleicht den Brunch auf einem der zig verschiedenen Bauernhöfen in der Schweiz zu geniessen.

Falls zu Hause gebruncht wird: hier unsere Top-3-Rezepte.

Butterzopf

bild: swissmilk

Der Klassiker schlechthin. Hier geht es zum 5-Strang-Zopf. Natürlich mit Rezept und einer einfachen Flechtanleitung.

Pancakes

bild: swissmilk

Duften einfach super. Hier geht es zu einem Schritt-für-Schritt-Rezept.

Honig-Nuss-Joghurt

bild: swissmilk

Weshalb gerade das? Weil wir ein Rezept dafür haben. Hier findest du es.

Zugegeben: Drei Must-have-Zutaten sind natürlich etwas wenig. Und es ist auch nicht so einfach, drei auszuwählen. Viel mehr Inspirationen für einen Brunch findest du deshalb bei unseren Brunchideen. Aber eben: Eigentlich musst du dich wie oben erwähnt am 1. August gar nicht darum kümmern. Unsere Bauernfamilien wissen schon, was gut ist für einen Brunch.

Da findet man den richtigen Hof. Damit man an einem schönen Feiertag (Dienstag) nicht umherirrt und dann hungrig vor einem ausgebuchten Bauernhofbrunch steht, dafür gibt es die Seite brunch.ch mit einer integrierten Hofsuche. Ort eingeben, suchen und zack, hat man eine Liste mit passenden Brunchangeboten.