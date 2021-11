Guetzlitausch macht Freude. bild: swissmilk (manuel zingg)

Party & volle Guetzlidose gefällig? Guetzli-Swap organisieren!

Lust auf einen entspannten Abend mit netten Menschen und Guetzli-all-you-can-eat? Dann veranstalte diesen Winter doch mal einen Guetzli-Swap. Was das genau ist und Tipps für deine Guetzliparty gibts hier.

Guetzli-Swap – was ist das überhaupt?

Guetzli-Swap, Cookie Swap, Guetzliparty, Guetzlitauschbörse, nenn es, wie du willst. In jedem Fall ist die Rede vom wohl coolsten Food Swap der Vorweihnachtszeit. Motto: «Ware gegen Ware». Alle Gäste der Party bringen eine bestimmte Menge, z. B. 1 kg, einer Guetzlisorte mit. Am Swap-Abend bedient sich jede:r an den Guetzliköstlichkeiten der anderen Gäste. Und geht am Ende mit einer grossen Box voller gemischter Guetzli nach Hause. Genial, oder?

Eine Guetzliparty ist etwas für dich, wenn du …

… Guetzlivielfalt liebst, aber nicht zwei Tage in der Küche stehen und zig Sorten backen möchtest.

… trockene, langweilige 08/15-Guetzli so gar nicht magst. Die wirst du bei einer Guetzliparty nämlich nicht finden, weil sich jeder Gast besonders Mühe gibt. Freu dich also auf kreative, raffinierte und einfach richtig feine Guetzli à gogo.

… in der Vorweihnachtszeit gerne gemütlich mit Freundinnen und Freunden, Familie … beisammensitzt.

(Weiterlesen lohnt sich für dich, wenn mindestens zwei Punkte auf dich zutreffen. Denn hier geben wir dir noch drei Tipps, wie du deine eigene Guetzliparty organisieren kannst).

Wie bereite ich so einen Guetzli-Swap vor?

Du entscheidest, wie gross deine Partyrunde wird. Macht Spass mit fünf Leuten, aber auch mit 15. Je mehr Gäste, desto mehr unterschiedliche Guetzli, klar. Möchtest du in ganz kleiner Runde swappen, kann auch jeder Gast zwei verschiedene Guetzlisorten in kleineren Mengen backen. Unkompliziert geht die Terminfindung über Doodle. Starte damit in jedem Fall frühzeitig, die Adventszeit ist ja in diesem Jahr wieder etwas praller gefüllt mit Terminen.



Tipp: Montag ist ein guter Swap Day, der Sonntag davor ist der perfekte Backtag.

Welches Guetzli soll ich backen?

Ob Gast oder Gastgeber:in: Die Guetzli-Qual-der-Wahl trifft jede:n. Setzt man auf ein allseits beliebtes Guetzli, backt man was Verrücktes oder einfach das persönliche Lieblingsguetzli? Du musst dir auch überlegen, wie viel Arbeit du dir machen möchtest. Ein ganzes Kilo von einem Guetzli … Kompliziert verzierte Guetzli brauchen da ihre Zeit. Für Kreative: Immer angesagter in der Swap Community ist der Ansatz «Pimp a Klassiker». Probier z. B. mal Mailänderli mit Lebkuchenaroma, Spitzbuben ohne raffinierten Zucker …



Tipp: Unsere Swap-Guetzli-Empfehlung sind Lemon Cheesecake Cookies. Klingen cool, haben das gewisse Etwas (z. B. Schweizer Frischkäse im Teig), sind wirklich einfach zu machen und richtig fein. Eben wie Cheesecake als Guetzli.



Hier gehts zum Rezept für Lemon Cheesecake Cookies.



Und tonnenweise andere Guetzlirezepte gibts hier.

Was muss ich für den Guetzliparty-Abend vorbereiten?

Gut für dich als Gastgeber:in: Die Tischdeko kannst du simpel halten, denn die wichtigsten Accessoires sind die Guetzli deiner Gäste. Stell einfach leere Schalen, Teller, Etagères … bereit und mit Eintrudeln der Gäste füllt sich der Tisch wie von selbst. Auch entspannt: Bei einer Guetzliparty erwartet niemand ein 3-Gänge-Menü. Die Guetzli sind klar die kulinarischen Helden des Abends – und die bringen deine Gäste ja selber mit. Was aber immer gut ankommt: weihnachtliche Getränke wie selbst gemachter Apfelpunsch, Eggnogg oder Glühwein.

Tipp: Halte auch ein paar salzige Snacks bereit. Denn der kleine Salzhunger nach dem Guetzlinaschen wird kommen, versprochen.

Na, neugierig geworden?

So viel zu unseren Guetzliparty-Tipps im Schnelldurchlauf. Du möchtest mehr erfahren? Unsere Redaktorin hat einen Guetzli-Swap besucht. Was sie erlebt hat, ob sie nun Swap-Fan ist und noch mehr Tipps für deine Guetzliparty kannst du hier nachlesen.

Natur pur im Guetzli

Was ein richtig gutes Guetzli für uns ausmacht? Die guten, natürlichen Zutaten. Allen voran Schweizer Butter . Den feinen Geschmack kann man einfach durch nichts ersetzen. Fehlt nur noch eins: viel Liebe beim Backen.