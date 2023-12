Das waren die beliebtesten Swissmilk-Rezepte 2023 auf watson. bild: swissmilk

Jahres-Hitparade mit Schmatz: eure Rezeptlieblinge 2023

Jahres-Hitparaden sind einfach etwas Spannendes: Welcher Song wurde am meisten gestreamt, welcher Begriff wurde am meisten gegoogelt? (Spoiler: Das Wort KI wird im Begriff wohl enthalten sein). Wir wenden uns den schönen Dingen des Jahres 2023 zu: Das waren eure Top-5-Swissmilk-Rezepte auf watson.

Rang 5: Langos (ausgesprochen: Langosch)

Und schon die erste grosse Überraschung: Das Streetfood aus Ungarn hat es in die Top Five geschafft. Der Hefeteig wird frittiert oder im Ofen gebacken und mit Knoblauchsauce, Speck und Käse belegt. Himmlisches Szenefood.

Langos: Das Rezept

bild: swissmilk

Rang 4: Gerstotto mit Wirz

Wir geben uns bei der Auswahl der Rezepte sehr viel Mühe und – ganz ehrlich – das Gerstotto stand auf der Kippe. Wer mag schon Gerste? Mit Platz 4 in der Jahres-Bestenliste habt ihr bewiesen, dass ihr offen für saisonale und regionale Gerichte seid. Das freut uns sehr. Das Gerstotto ist wohl selbst etwas überrascht.

Gerstotto: Das Rezept

bild: swissmilk

Rang 3: One-Pot-Pasta mit Gemüse

One Pots kommen bei euch immer gut an. Das ist auch kein Wunder: Sie sind einfach zuzubereiten, sparen viel Abwasch und es gibt sie für jede Jahreszeit. So hat ein One Pot mit Wintergemüse euer (Koch-)Herz erobert.

One-Pot-Pasta: Das Rezept

bild: swissmilk

Rang 2: Rotkraut-Pesto

Pesto und Spaghetti gehen bekanntlich immer. Damit der Winter etwas bunter wird, haben wir eine Rotkraut-Pesto mit Haselnüssen ausgetüfftelt. Ihr habt es uns mit vielen Klicks gedankt.

Rotkraut-Pesto: Das Rezept

bild: swissmilk

Rang 1: Gnocchi alla sorrentina

Das ist euer absolute Jahresliebling. Dieser Gnocchi-Auflauf ist italienisches Fast Food. In 30 Minuten auf dem Tisch, wenig Zutaten und einfach molto buono.

Gnocchi alla sorrentina: Das Rezept

bild: swissmilk