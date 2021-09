Promotion

Bild: Swissmilk

Jetzt läufts eckig: Hier lernst du, Nidleltäfeli selberzumachen.

Ob es dieses Jahr Chilbi-Feeling geben wird – wir wissens nicht. Die gute News: Auf die feinen Caramel, wie die vom rosaroten Zuckerwatte-Stand, musst du nicht verzichten. Wir zeigen dir in Wort und Bild, wies geht und auf was du beim Erstellen achten musst.

Hart oder weich?

Es geht schon los mit den Fragen. Ein Nidletäfeli hat schön mürbe zu sein, sagen die Fribourger:innen. Eher hart mögen es die Basler:innen. Item, wir konzentrieren uns hier auf die welsche Variante: Die Rahmzeltli müssen im Mund zerfliessen und – eben schön mürbe in der Konsistenz sein.

Was brauche ich in meiner Küche?

Eine Chromstahlpfanne ist ideal, muss aber nicht sein. Hauptsache, du wählst eine weite Pfanne. Dazu eine Holzkelle zum Rühren. Ein Backblech und ein scharfes Messer. That's it.

Los geht’s …

Alle Zutaten findest du im Rezept.

Rahm, Vanillezucker, Zucker und Salz in die Pfanne geben und bei grosser Hitze aufkochen. Die Kunst: Die Zutaten müssen langsam caramelisieren. Die Masse muss immer schön bloderen und du musst stetig rühren. Steigt die Masse zu hoch an, Pfanne kurz von der Herdplatte ziehen und weiterrühren, bis sie sich beruhigt hat. Dieser Vorgang dauert sicher 30 Minuten! Gut Ding will eben Weile haben.

Im Video siehst du schön, wann die Masse ready ist zum Verstreichen auf dem Backblech. Video: YouTube/Swissmilk - official

Finish

Ist die Masse so weit, verstreichst du sie auf einem Backblech und lässt sie etwas abkühlen. Fast geschafft. Aber Achtung, es gibt einen letzten Fallstrick: Mit einem scharfen Messer schneidest du die noch warme Masse jetzt in die typischen Viereckli. Warte dabei nicht zu lang, denn: Kühlt die Masse zu stark aus, bricht sie beim Schneiden auseinander.

Tipps, Tipps, Tipps

Wird die Masse kurz vor dem Abgiessen zu bröckelig: Nicht verzweifeln, einfach 1–2 Esslöffel Wasser beigeben und gut einrühren. Danach sofort aufs Blech giessen.

Magst du die Caramel weniger mürbe, gibst du zum Schluss mit der Butter einen Esslöffel Wasser bei.

Aufbewahren kann man die kleinen Dinger recht lange: Gut verschlossen und kühl gestellt, kannst du sie 3–4 Monate peu à peu geniessen – so die Theorie. Gegessen sind die süssen Dinger sowieso vorher.

Rahm: eine Sorte passt immer Ohne Rahm keine Nidletäfeli! Aber was ist nun eigentlich Rahm genau? Im Alltag ist mit «Rahm» meistens Voll- oder Halbrahm gemeint. DER Dessert-Hero schlechthin. Weniger an Rahm denken wir bei diesen Produkten, obwohl sie auch zur Rahm-Familie gehören: Sauerrahm und saurer Halbrahm, Saucenhalbrahm, Kaffeerahm und jetzt wirds spannend – Mascarpone gehört ebenfalls dazu. Wenn dir die Regionalität beim Einkauf am Herzen liegt, achte beim Kauf auf die Schweizer Herkunft.



Gut zu wissen! Aber welcher Rahm eignet sich jetzt wofür?



Alles, was du wissen musst.



