Flexitarisch, aber richtig. Bild: adobe stock

Promotion

Hier gibts 4 Tipps für Flexitarier & alle, die es werden wollen

Dir ist Nachhaltigkeit beim Essen wichtig, aber du möchtest keine Lebensmittelgruppen komplett streichen? Na, dann bist du wohl Flexitarier:in (oder wirst es jetzt). Lies hier, wie du deine flexitarische Ernährung im Alltag umsetzen kannst.

Flexitarisch essen – was heisst das eigentlich genau? Immer mehr Menschen bezeichnen sich selbst als Flexitarier:in – oder leben flexitarisch, ohne es zu wissen. Eine Person, «die sich überwiegend vegetarisch ernährt, aber auch gelegentlich hochwertiges, biologisch produziertes Fleisch zu sich nimmt», so beschreibt der DUDEN eine:n Flexitarier:in. Soweit die Definition, jetzt geht weniger theoretisch weiter. Und zwar mit vier konkreten Tipps für deine flexitarische Ernährung.

Fülle 4/5 deines Tellers mit pflanzlichen Lebensmitteln.

Hier sind wir bei einem anderen Trendbegriff: plant based. Denn als Flexitarier:in ernährst du dich plant based. Konkret heisst das: 4/5 deines Tellers füllst du mit Gemüse, Pilzen, Vollkorngetreide, Kartoffeln, Hülsenfrüchten, Nüssen, Kernen, Samen und Früchten. Übrig bleibt eine Tellerecke für tierische Lebensmittel, also z. B. für Milchprodukte, Eier oder Fleisch. Gewusst? Drei Portionen Milch und Milchprodukte täglich haben auch in einer pflanzenbasierten Ernährung Platz. Mathe ist nicht deine Stärke? Hier ein praktisches Rezeptbeispiel, wie dein plant based Teller aussehen könnte.

Reduziere deinen Fleischkonsum.

Du magst Fleisch und Fisch? Die gute Nachricht: Als Flexitarier:in kannst du beides essen – aber in Massen. Dein Wochenziel sollte grob sein: nicht mehr als zwei bis drei Portionen (max. 360g) Fleisch oder Geflügel. Mehr brauchst du nicht für eine gute Nährstoffversorgung und diese Menge ist aus Nachhaltigkeitssicht vertretbar. Vor allem, wenn du dabei auf Herkunft und Qualität achtest. Heisst im Umkehrschluss: Es gibt bei dir ganz schön viele Vegi-Mahlzeiten – und hier ist Vielfalt Trumpf. Wähle für die vegetarischen Mahlzeiten abwechslungsreich zwischen Eiern, heimischen Hülsenfrüchten (z. B. Erbsen und Linsen), Tofu und ergänze diese für eine optimale Nährstoffversorgung mit Milch und Milchprodukten.

Kauf regional und saisonal.

Du liebst Avocados und hast im April schon Lust auf Erdbeeren? Fair enough. Und trotzdem lohnt es sich, beide Produkte links liegen zu lassen und beim Einkauf auf die Schweizer Herkunft zu achten. Warum? Regional produzierte Früchte, Salate, Gemüse, Kartoffeln, Getreide und Hülsenfrüchte haben erst mal keine langen Transportwege hinter sich. Nachhaltigkeit: check. Ausserdem sind sie wesentlich reicher an Vitaminen, sekundären Pflanzenstoffen und Mineralstoffen. Logisch, denn sie werden erst zu ihrer natürlichen Erntezeit gepflückt und verarbeitet. Gesundheit: check, too. Wenn du dich achtest, wirst du merken: Die Auswahl an Schweizer Produkten ist meist grösser, als du denkst. Vor allem auf dem Markt oder im Hofladen. Keinen Plan, wo sich der nächste Hofladen in deiner Nähe befindet? Dann schau mal hier. Und wenn du grad unsicher bist, was aktuell überhaupt Saison hat, hilft dir unser Saisonkalender weiter.

Vermeide Food Waste.

Food Waste vermeiden? Klar, oder? Das möchten wir doch alle. Und trotzdem landet noch immer viel zu viel Essen im Müll. Die Good News: Du musst nicht gleich dein ganzes Leben umkrempeln, du kannst klein anfangen. Ob bei der Einkaufsplanung, bei der Lagerung von Lebensmitteln oder schliesslich beim Kochen – du kannst in vielen Bereichen etwas gegen Food Waste tun. Der Anfang ist alles, hier zählt nicht die Perfektion. Ein Tipp in Sachen Haltbarkeit: Wirf Lebensmittel nicht gleich weg – auch dann nicht, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum schon abgelaufen ist. Nutze stattdessen deine Sinne, um herauszufinden, ob das Produkt noch geniessbar ist.

Ganze viele weitere Tipps und Rezepte gegen Food Waste findest du auf unserer grossen Food-Waste-Themenseite.