Der «letzte» Milchmann. Bild: swissmilk

Den Milchmann: Es gibt ihn noch!

Christoph Grossenbacher ist Milchmann – einer der letzten in der Schweiz. Seit 13 Jahren beliefert er Basel mit Milch, Käse und Joghurt aus der Region. Gibt es ihn bei dir auch noch?

700 Kilometer legt der 57 Jahre alte Christoph Grossenbacher pro Woche mit seinem Transporter zurück. Dabei beliefert er ganz Basel-Stadt mit Milch, Butter, Käse, Joghurt, Eiern und Mineralwasser. Vollkommen originalgetreu arbeitet der Basler Milchmaa allerdings nicht: Aus hygienischen Gründen kommt seine Milch in Kartons statt direkt aus dem Kesseli. «Dafür stammen meine Produkte aus der Region, darauf legen die Leute Wert.» Insgesamt liefert Grossenbacher wöchentlich 250 bis 300 Liter Milch aus.

Ein aussterbender Traditionsberuf Vor den Kühlschränken und der Pasteurisierung verdarb Milch schnell. Deshalb lieferten Milchmänner – oder auch Milchfrauen – die frische Milch frühmorgens im Milchkesseli an. Seit den 1960er-Jahren verschwanden Milchmänner immer mehr. In der Schweiz ist der Beruf heute vom Aussterben bedroht.

Er macht es auf die «persönliche Tour».

Wie seine Kundinnen und Kunden schätzt dabei auch der Milchmann selbst die «persönliche Tour». «Manche Leute erzählen mir ihre ganze Lebensgeschichte», sagt Grossenbacher und streicht seinen Pullover mit dem Milch-Logo glatt. Was er an seinem Beruf noch mag: «Die Selbstständigkeit! Ich bin keinem Arbeitgeber Rechenschaft schuldig.» Als der örtliche Milchmann in Pension ging, ergriff Grossenbacher die Gelegenheit und übernahm kurzerhand das Geschäft.

Kein Job für Langschläfer oder Reisefüdli

Zeit für lange Pausen hat Christoph Grossenbacher nicht: Wochentags heisst es von morgens um 6 bis nachmittags um 3 Uhr pünktlich sein. Am Wochenende kümmert er sich um die Buchhaltung. Reich wird der Milchmann mit seinem Beruf nicht; Ferien zum Beispiel liegen kaum drin. «Ausserdem kann ich es mir nicht leisten, wegen Abwesenheit Kundschaft zu verlieren», so der Einmannunternehmer. Kürzlich fehlte Grossenbacher dennoch für drei Wochen: Er musste sich an der Schulter operieren lassen – seine erste Pause seit 13 Jahren. Bei der Rückkehr des Milchmanns war die Freude gross. «Das war vielleicht ein Theater», sagt er und lächelt bescheiden.

