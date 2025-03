Ab jetzt findest du Kuhfladen nicht mehr sch … bild: swissmilk/adobe-KI firefly

Promotion

Ohne Scheiss: Diese 6 Facts über Kuhfladen musst du wissen

Gewusst: Kuhfladen sind wichtig für die Biodiversität! Was erst mal nach einem Haufen Mist klingt, ist es auch – aber noch unheimlich viel mehr. Fladen-Facts zum Staunen und Weitererzählen.

Kuhmist bildet die Lebensgrundlage unzähliger Insekten. Es heisst: fressen und gefressen werden. Im Dung leben unzählige Insekten, wovon wiederum viele andere Tiere profitieren. Sogar nachdem sich der Fladen aufgelöst hat, hinterlässt er ein üppiges Pflanzenwachstum. Hast du den Fladen einmal besser kennengelernt, dann weisst du seine Rolle im Kreislauf der Natur echt zu schätzen – ohne Scheiss!

Am Anfang die Kuh

Der Kreislauf des Fladens beginnt natürlich mit einer Kuh – einer hungrigen. Sie verbringt den Grossteil ihrer Existenz mit Fressen. Das verzehrte Pflanzenmaterial verdaut sie über mehrere Tage hinweg mit ihren vier Mägen. Hat die Wiederkäuerin die nötigsten Nährstoffe aus der aufgelösten Biomasse gewonnen, scheidet sie den Rest in Fladenform auf der Weide aus.

Einzug der Kotfresser

Kaum ist der Fladen auf dem Boden gelandet, reiben sich unzählige Fliegen und Käfer bei seinem Anblick ihre haarigen Beinchen; der Mist bildet die Grundnahrung vieler Insekten. Diese Koprophagen, beispielsweise Dungfliegen und -käfer, veranstalten eine Fressorgie, die römische Kaiser in Erstaunen versetzen würde. Sie fallen gierig über den Fladen her, treiben es wild und legen ihre Eier ab.



Die Jagd ist eröffnet

Während die Koprophagen-Party noch voll im Gang ist, zieht der Haufen weitere Gäste an – die mordlustige Sorte. Raubinsekten wie die Gelbe Dungfliege stürzen sich auf die nichts ahnenden Kotfresser und vertilgen alle, die sich im Fäkalschlaraffenland nicht in Sicherheit gebracht haben. Nach ihrem Blut- und Paarungsrausch legen auch diese Fleischfresser ihre Eier im Dung ab.

Die Fassade bröckelt

Der austrocknende Fladen verkommt zur Bruchbude. Die von den Insekten gegrabenen Gänge sind derweil noch feucht und an ihren Wänden machen sich Pilze und Bakterien breit. Auch wenn es nach dem Massaker ruhiger geworden ist, bleiben diese Kot-Katakomben Schauplätze für Dramen: Junge Fliegen und Käfer kämpfen sich ihren Weg in die Freiheit, während Spinnen genau solchen Nachwuchs jagen.

Abrissbirnen der Natur

Von der einstigen Opulenz des Fladens ist wenig übrig geblieben. Mistkäfer schnappen sich die Überreste, die sie als Nahrungsvorräte für ihre Nachkömmlinge anlegen. Tausendfüssler und Regenwürmer zersetzen das Fundament vom Boden aus, während Vögel auf Futtersuche von oben herab den Rest zerhacken. Gras wächst durch, Regen und Wind setzen der Fladenruine endgültig zu.

Am Ende die Kuh

In etwa drei Monaten sind die Restsubstanzen des einstigen Fladenreichs vom Erdboden verschluckt worden. Dort ist eine sogenannte Geilstelle entstanden, ein überdüngter Flecken. Trotz des Namens finden Kühe diese Stellen nicht geil und so können Pflanzen dort ungestört gedeihen – bis sich der Boden an der Stelle wieder erholt hat und mit einer hungrigen Kuh alles von vorne beginnt.

5 Fladen-Facts

Eine Kuh nimmt täglich 80kg Gras und 70l Wasser zu sich. Wenn sie einen grosszügigen Fladen fallen lässt, wiegt dieser bis zu 3kg. Eine emsige Wiederkäuerin produziert täglich 8-12 Fladen und macht damit monatlich fast eine Tonne Mist. Daraus entstehen um die 20kg Insekten, was jährlich einer knappen Vierteltonne entspricht – rund zwei Millionen Fliegen und Käfer. Darüber freuen sich zahlreiche Spinnen, Eidechsen, Igel, Fledermäuse, Vögel und andere Tiere, die sich von dieser Insektenbiomasse ernähren.

Das tut der Kuhfladen für dich:

Kuhmist ist ein weitverbreitetes natürliches Düngemittel und kann zur Erzeugung von Biogas verwendet werden.

In getrockneter Form wird Mist an vielen Orten in der Welt noch immer als Brennstoff eingesetzt.

Und Fladen finden auch heute noch Verwendung als Baumaterial; z. B. als Zusatzstoff in Lehm, als Putz und sogar als Bodenbelag.

