Wer bei Mozzarella nur an Insalata Caprese denkt, liegt so was von falsch. bild: Swissmilk

Promotion

Mozzarella-Rezepte: Es ist Zeit für neue Ideen

Welche Jahreszeit verbindest du mit Mozzarella? Genau: den Sommer mit den wunderbar roten Tomaten. Mozzarella ist jedoch so viel mehr als Dekoration für Sommergerichte. Wir haben für dich All-Season-Every-Day-Rezepte zusammengestellt. Mit Schweizer Mozzarella natürlich.

Fruchtige Käseschnitte

Hast du altes Brot zu Hause und möchtest der traditionellen Käseschnitte ein Update verpassen? Dieses Exemplar mit Schweizer Mozzarella vereint ein Hauch Italien mit Schweizer Skihütten-Flair. What else?

Zur Käseschnitte 2.0

bild: swissmilk

Spinatlasagne (Vegi)

Lasagne geht bekanntlich immer. Diese Vegi-Variante mit Mozzarella-Käse als Partner zum Spinat geht sowieso. Hach, der Frühling kommt …

Zur Vegi-Lasagne

bild: swissmilk

Mozzarella in Carrozza

Wer der italienischen Sprache mächtig ist, weiss: Dieses Gericht heisst so viel wie Mozzarella in der Kutsche. In Neapel, dem Geburtsort dieses frittierten Wunderdings, wird das Gericht zum Apéro serviert oder am Familientisch mit Salat zum Pranzo gegessen.

Zum italienischen Kultrezept



bild: swissmilk

Bärlauch-Pizza

Wenn der Bärlauch in den Wäldern blüht, ist er da, der Frühling. Auf dem Pizzateig vereint mit dem Mözzu (wie wir ihn liebevoll nennen) ist dieses Gericht eine Verheissung für längere Tage und wärmere Temperaturen.

Zur Frühlingspizza

bild: swissmilk

Mozzarella auch im Winter? Unbedingt! Muss ich ausprobieren Auf keinen Fall