«Wir bezahlen heute fast 1'000 Franken mehr als vor 5 Jahren!»

Krankenkasse: mit personalisiertem Vergleich bis zu CHF 1'500.- pro Person sparen.



Ende September publizierte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) erneut die neuen Krankenkassen-Prämien. Fazit: Die Kosten steigen wieder um ca. 2.7 %, und belasten zunehmend die Budgets Schweizer Haushalte. Gleichzeitig bieten sich gerade jungen Versicherten grosse Chancen, viel Geld zu sparen. Doch was gilt es dabei zu beachten und wo lauern mögliche Fallstricke? Till Amendt, Fachspezialist Krankenversicherung bei der insure me gmbh, zeigt in seinen kostenlosen Beratungen nicht nur wie man bis zu 1'500 Franken pro Person und Jahr spart, sondern wie man zusätzlich die Versicherungsleistungen verbessert und sich den Papierkram vom Hals hält. Er wurde dazu interviewt.

Herr Amendt, momentan ist gerade Hochsaison in Ihrer Branche. Wie viele Menschen wechseln durchschnittlich die Krankenkasse?

Till Amendt: Aktuell herrscht noch die Ruhe vor dem Sturm. Einige haben bereits per Ende September die Grund- und Zusatzversicherung gewechselt. Die, die das verpassten, warten nun oft ihre Versicherungspolice ab, um dann zu reagieren. Pro Jahr wechseln jedoch nur etwa 7 % der Bevölkerung die Versicherung. Viele Personen scheuen den Aufwand und wechseln nicht. Wir prüfen alle Potenziale und übernehmen sogar den Papierkram für unsere Kunden – und dies völlig kostenlos. Somit lohnt sich das immer.

Wie kann es sein, dass Sie eine solche Dienstleistung komplett kostenlos anbieten können?

Till Amendt: Als Versicherungsmakler werden wir durch die Versicherungen entschädigt. Im Gegensatz zu manch dubiosen Unternehmen in unserer Branche haben wir jedoch höchste Qualitätsansprüche an unsere Beratungen und vergleichen alle führenden Krankenkassen unabhängig. Wir stehen für persönliche Betreuung und nehmen auch in Kauf einen Kunden nicht zu vermitteln, wenn seine aktuelle Lösung besser passt. Ausserdem übertreffen wir alle gesetzlichen Vorgaben und Rahmenbedingungen - so sind unsere Berater beispielsweise bei der Finanzmarktaufsicht FINMA registriert und CICERO-zertifiziert.

Inwiefern unterscheiden Sie sich genau von Ihren Mitbewerbern?

Till Amendt: Unseriöse Berater und aufdringliche Callcenter haben unsere Branche leider in Verruf gebracht. Wir sind stark bemüht dem entgegenzuwirken. Wo wir uns unterscheiden, ist, dass wir einen neutralen und bedürfnisgerechten Versicherungsvergleich erstellen. Dies schafft enorme Transparenz, da wir nicht, wie üblich, nur die Prämien, sondern auch detailliert die angebotenen Leistungen ausweisen. Wir wollen sichergehen, dass unser Kunde die Lösung versteht, für die er sich entscheidet und dass er wirklich und nachhaltig davon profitiert. Darum ist uns auch der Beratungsaspekt so wichtig.



Bei der Grundversicherung sind die Leistungen aber gleich. Was gibt es dort zu berücksichtigen?

Till Amendt: Ja, das ist korrekt. Wir betrachten in erster Linie immer die Gesamtsituation. Also sowohl die Grund-, als auch die Zusatzversicherungen. Bei letzterem gibt es immense Unterschiede und dort ist auch eine Beratung notwendig. In der Grundversicherung allein, bedarf es hauptsächlich einer kurzen Erklärung zu den Modellen, Franchise und der Unfalldeckung. Wenn diese Kriterien gesetzt sind, entscheidet meist der Preis.

Wie viel Geld könnte die Schweizer Bevölkerung denn mit der richtigen Krankenkasse sparen?

Till Amendt: Das lässt sich nicht pauschal beantworten. Das BAG spricht für das Jahr 2019 von einer durchschnittlichen Erhöhung der Standardprämie von 2.7 %. Das ist für sich gesehen nicht viel. Tatsächlich sind es über die letzten 5 Jahre kumuliert jedoch gut 20.6 % - das heisst, wir bezahlen heute fast 1'000 Franken mehr als vor 5 Jahren! Ich schätze, dass aktuell jeder zweite Vertrag optimiert werden könnte. Generell sollte man seine Versicherungspolicen alle 3 bis 5 Jahre prüfen. Für unsere Kunden machen wir das regelmässig und kontaktieren diese, wenn wir Potenzial sehen. Familien haben bei uns schon 4'500 Franken pro Jahr eingespart – das gibt schöne Ferien.

Sie sprechen das ganze Paket mit Grund- UND Zusatzversicherung an. Aber die Kündigungsfrist für die Zusatzversicherungen ist doch bereits durch?

Till Amendt: Ja, das ist richtig. Die meisten Policen haben eine drei- oder gar sechsmonatige Kündigungsfrist. Das Gesetz lässt jedoch zu, Verträge mit einer einmonatigen Kündigungsfrist zu kündigen, wenn sich die Preise verändern, was meist der Fall ist – es ist also noch nicht zu spät, aber Eile ist nun angebracht.

Beraten Sie alle Kunden persönlich?

Till Amendt: Wenn ein Interessent dies wünscht, sehr gerne. Uns ist es wichtig, dass unsere Kunden wissen, dass sie es mit qualifizierten Personen zu tun haben, die sich Zeit für sie nehmen. Einige wünschen jedoch keinen persönlichen Kontakt, sondern eine schnelle Lösung. Für diese Personen stehen wir per Telefon, E-Mail und sogar WhatsApp zur Verfügung.

Sie werben auch mit einer Willkommensprämie. Wieso das?

Till Amendt: Trotz unserer langjährigen Branchenerfahrung, ist die insure me gmbh ein Start-Up. Wir möchten die Menschen einladen, uns und unsere Arbeitsweise unverbindlich kennenzulernen und so langfristiges Vertrauen aufzubauen. Deshalb erhalten Kunden, welche die Grund- und Zusatzversicherungen über uns wechseln, eine Willkommensprämie von 100 Franken. Den gesamten Wechsel inkl. der Kündigung und weiterem Papierkram übernehmen selbstverständlich wir.

Über insure me Die insure me gmbh ist eine kostenlose, unabhängige und persönliche Beratungsfirma, die Sie beim Wechsel Ihrer Krankenversicherung unterstützt.



Weitere Infos: www.insure-me.ch/

