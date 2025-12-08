Promotion

Gewinne einen Platz für diesen exklusiven Kochkurs

Keine Frage, diesen Kochkurs werdet ihr dereinst als eines der Highlights eurer Lebensgeschichte verkaufen! Geschnetzelt, gekocht, und gegart wird mit niemand geringerem als dem Metzger des Jahres 2023 Gérard Bigler himself und Kochprofi Florina Manz vom Magazin «Geniessen». Hier geht’s zur Challenge.

Schon klar, im ersten Moment kommt kein Mensch auf diese Idee und vielleicht ist genau das der Grund für die Wahl des Kochkurs-Themas: «Typisch Bernerisch». Jedenfalls hält der Kanton Bern in Sachen Fleischspezialitäten einige exquisite Überraschungen bereit!

Allen voran ist da die herzhafte Berner Platte mit verschiedensten Fleisch- und Wurstsorten, wie Rindfleisch, geräuchertem Speck, Rippli oder Zungenwurst. Dazu gibt’s Dörrbohnen, Suurchabis und Salzhärdöpfu. Wer dieses Gericht beherrscht, verfügt über ein echtes Stück Schweizer Geschichte: Als die Berner bei der Schlacht von Neuenegg die Franzosen besiegten, musste am 5. März 1798 ein Festessen her. Also räumte das Dorf seine Vorratskammern. Aus diesen Speisen zauberten die Dorfbewohnerinnen und -bewohner dann fix die Berner Platte.

Die Nummer zwei der bernischen Köstlichkeiten

Mehrere Tage in einer Rotwein-Essig-Beize mariniert, wird der Suure Mocke langsam geschmort, sodass der Rindsbraten am Ende zart und aromatisch schmeckt. Das klingt erstmal einfach, doch den Suure Mocken zuzubereiten, ist eine Kunst für sich.

Und nun zu dir: Du kannst lernen, wie du diese Fleisch-Spezialitäten für dich und deine Liebsten zubereitest. By the way: Eine Prise Inspiration dafür erhältst du im Videoclip mit Metzgermeister Gérard Bigler und Kochprofi Florina Manz.

Das erwartet dich im Kochkurs

Gérard Bigler zeigt, wie aus bestem Fleisch Berner Spezialitäten entstehen – von Seeländerli über Landrauchschinken bis zu Zungenwurst, Saucisson oder Wädli. Du erfährst, was die Produkte auszeichnet, wie sie verarbeitet werden und weshalb sie seit Generationen zur Berner Esskultur gehören.

Florina Manz vom Magazin Geniessen greift diese Aromen auf und bereitet gemeinsam mit dir die Berner Platte, den Suure Mocke und weitere Klassiker zu.

Mach mit und gewinne einen der begehrten Plätze

Der Kurs findet am Samstag, 7. Februar 2026, von 10.20 bis ca. 14.30 Uhr in der Kochschule Arte Cucina in Bern statt. Mit etwas Kochgeschick und Lebensfreude (andere nennen es Glück) gewinnst du zwei Plätze für diesen exklusiven Event.

Und das ist deine Challenge

Sag uns in einem Satz, warum du am Kochkurs teilnehmen möchtest. Vielleicht bist du ein Fan des Suure Mocke oder die legendäre Berner Platte weckt in dir Kindheitserinnerungen. Vielleicht magst du einfach den Dialekt oder die Gemütlichkeit der Bernerinnen und Berner und willst dich dieser Kultur ein Stück näher fühlen. Das sind alles legitime Gründe für den Kochkurs.

Teilnahmeschluss ist, wenn dieser Artikel offline geht. Du hast also bis Sonntag, 14.12.2025 um Mitternacht Zeit.

