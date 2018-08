Promotion

Erlebe Musik und Kultur an den Winterthurer Musikfestwochen [Promotion]



Bild: Musikfestwochen Winterthur

12 Gründe, an die Winterthurer Musikfestwochen zu gehen - Immer wieder

Du kennst sie. Du freust dich drauf. Du gehst gerne und immer wieder. Oder: Du warst noch nie da. Oder schon lange nicht mehr. So oder so – die Winterthurer Musikfestwochen sind definitiv mehr als nur einen Besuch wert. Das Festival mitten in der Winterthurer Altstadt bleibt seinem einzigartigen Konzept treu: Während 12 Tagen spielen auf 5 Bühnen über 70 Bands. Die meisten Konzerte sind kostenlos. Und auch neben der Musik gibt’s noch ganz viel Tolles zu entdecken.



1. Die Helden unserer Zeit

Am Freitagabend gehört die Bühne niemand geringerem als den legendären Beginnern. Pünktlich zum 20-Jahre-Bühnenjubiläum. Gleichzeitig ist es das letzte CH-Konzert der Hamburger auf unbestimmte Zeit. Die Füchse machen sich zukünftig rar. Darum noch einmal alle zusammen: 1’000 Tanzbeine und 1 Arschtreter!

43. Winterthurer Musikfestwochen 8.-19. August 2018

Winterthurer Altstadt.



17. August: Beginner | Tocotronic | Käptn Peng und die Tentakel von Delphi

18. August: Billy Talent | Turbostaat | Black Foxxes

19. August: Metronomy | Benjamin Clementine | IDER



8. bis 16. August: kostenloses Programm Mehr Informationen auf musikfestwochen.ch



Tickets gibt's auf starticket.ch

Käptn Peng und die Tentakel von Delphi eröffnen den Reigen, gefolgt von den Indie-Helden von Tocotronic. Die Hamburger um Songschreiber Dirk von Lowtzow legen seit 25 Jahren Haltung an den Tag. Pure Vernunft darf niemals siegen? Völlig richtig, Tocotronic!



Freitag, 17. August, ab 10.30 Uhr: Tickets



2. Punk-Rock-Gourmetmenü

Es ist angerichtet! Zuoberst auf der Menükarte: Billy Talent. Eine der dynamischsten Livebands, die Kumpel Punk Rock zu bieten hat. Der Sound der vier Kanadier ist ein Manifest: erwachsen, entschlossen, hart, gradlinig.

Zur Vorspeise servieren die Musikfestwochen niemand Geringeres als Turbostaat. Ihnen zur Seite stehen Black Foxxes, eine der aktuell spannendsten alternativen Rockbands.



Samstag, 18. August, ab 18.45 Uhr: Tickets

3. IDER: Wow, wow, wow!

Sanft-betörende Liedspinnereien, eine herausragende Zweistimmigkeit, melancholische Melodien zwischen Pop und Elektro. Das sind IDER. Das Multiinstrumentalistinnen-Duo aus Nordlondon, live verstärkt mit einem Gitarristen und Schlagwerker, ist Musikfestwochen-Booker Matthias Schlemmermeyer am Eurosonic Festival mit seiner verspielten Leichtigkeit zielsicher ins Ohr geflogen.

Die Britinnen vermögen es, sogar das geschwätzige Show-Business-Publikum in eine überwältigten Schweigezustand zu versetzen. Wer Megan Markwick und Lily Somerville verpasst, ist selber schuld.



Sonntag, 19. August, 16.45 Uhr: Tickets



4. Klingendes Finale

Den Abschluss am Sonntag, 19. August, macht das britische Electro-Disco-Indie-Quartett Metronomy mit einem seiner seltenen Live-Auftritte. Arty, funky, sexy, hip und grossartig. Ein besonderer Leckerbissen – auch, weil Metronomy in Winterthur ihren einzigen Auftritt in der Deutschschweiz haben.

Davor bringt der avantgardistische Piano-Mann Benjamin Clementine die Steinberggasse nochmals zum Staunen. Mit einer Stimmgewalt, die durch Mark und Bein geht, und einer berührend-unkonventionellen Mischung aus Soul, Jazz und Kammerpop. Oder in einem Wort: Wow.



Sonntag, 19. August, ab 16.45 Uhr: Tickets



5. Musik, Kultur und Liebe

Die Musikfestwochen sind ein Werk von vielen, für viele. Über 700 freiwillige Helferinnen und Helfer stehen im Einsatz. Das Lokalradio Stadtfilter sendet täglich live vom Festivalgelände. Der FC Winterthur schenkt Bier aus. Das Kulturmagazin Coucou, das Salzhaus und die Musikfestwochen zusammen zeigen Kunst von lokalen Kreativen. Während andere Festivals mit Sponsoring, Logos und Promo-Aktionen überflutet sind, werden in Winterthur die Sachen mit Liebe und von Hand gemacht. So wird die Altstadt zu einem Ort, wo man gerne ist und gerne wieder hingeht. Weil: internationale Newcomer, Schweizer Musik, Nachwuchsförderung, Rahmenprogramm für Gross und Klein. Sowie unschlagbar: 9 Tage kostenloses Programm. Das ist schweizweit einzigartig.



Wofür die Musikfestwochen einstehen

6. Für Bauch, Augen und Ohren

Bild: mfw2017_schlemmerei_stadtfilterstudio

Auch abseits von Musik, Kultur und Atmosphäre gibt es viele Gründe für einen Musikfestwochen-Besuch. So gastiert erstmals die Spoken-Word-Reihe lauschig auf dem Festivalgelände. Elias Hirschl, Lisa Christ, Arno Camenisch und weitere geben sich die Ehre. Der Obere Graben steht mit dem Theater Café Roulette im Zeichen der Kleinkunst, und für Familien gibt es Spielenachmittage und Kinderkonzerte. Und auch kulinarisch geht es wieder hoch her – es gibt nicht nur Momos, Crêpes, Streetfood und Köstlichkeiten von Stadt-Original Hasan, sondern auch lokalen Gin von den preisgekrönten Draft Brothers und eine Craft-Bier-Bar.



Alles rund um die Musikfestwochen gibt es hier.



7. Hau-mich-weg-Tshegue

An den Musikfestwochen gab’s schon zahlreiche Bands im Gratisprogramm zu erleben, die heute Kultstatus und Weltruhm haben. So zum Beispiel AnnenMayKantereit, Portugal. The Man, Mighty Oaks, Oh Wonder oder Ibeyi. Wenn die Festivalleitung also eine Newcomer-Sensation verspricht, die sich gewaschen hat, dann will das etwas heissen. Der Tipp dieses Jahr heisst Tshegue. Das klingt, oder besser knallt dann so:

Musikfestwochen-Booker Matthias Schlemmermeyer schildert seine erste Begegnung mit Tshegue so: «Da stand ich also. Mit offenem Mund und offenen Ohren. Auf der Bühne des Grand Theater in Groningen zündete Tshegue soeben das wohl explosivste musikalische Feuerwerk des gesamten Eurosonic Festivals.» Kaum weniger Energie wird Deutschrap-Pionierin Fiva mit ihrer Jazzrausch Big Band versprühen. Den Abend perfekt machen ein wilder Ritt mit Ikan Hyu auf der Startrampenbühne und das erste Konzert von Ron Gallo in der Deutschschweiz.



Mittwoch, 15. August, ab 18.30 Uhr. Kostenlos.

Mehr Infos

8. Gisbert zu Knyphausen und Big Thief

Endlich. Gisbert zu Knyphausen hat ganze sieben Jahre auf sein neues Album Das Licht der Welt warten lassen. Seit der Ankündigung seines einzigen Schweizer Festival-Gigs des Jahres singt halb Winterthur morgens auf dem Velo: «Wo immer ich auch bin, du bist bei mir… Fick dich ins Knie, Melancholie!»

Den Auftakt zu diesem wundervollen Abend macht das US-Folk-Quartett Big Thief. Und die sind eine unglaublich gute Live-Band. Facettenreichtum? Check. Ausserordentliche Spielfreude? Check. Kommen? Check.



Montag, 13. August, ab 18.30 Uhr. Kostenlos.

Mehr Infos



9. Keine Weltreise

Für diese klingenden Namen im Gratisprogramm lohnt sich die Zugfahrt allemal. «Tönt sehr geil, alles. Grossartig. Aber das Ganze isch z fucking Winterthur. Da chumi ja nie hii.» Falsch, liebe Nichtwinterthurer. Die Zugfahrt ab Zürich HB dauert knapp 20 Minuten. Der Gehweg vom Bahnhof zum Festivalgelände weitere 3. Zum Vergleich: In 23 Minuten hast du dir noch nicht mal dein Gelato am Brupbacherplatz abgegriffen. Du hast länger, um vom Dynamo in die Rote Fabrik zu laufen. Da ist Winti die weit bessere Wahl. Und liegt nur einen Katzensprung entfernt.



Alle Festivalinfos



10. Club-Shows und Partys

Sie gehen bei den Besucherinnen und Besuchern manchmal vergessen: Die wunderbaren Winterthurer Musikclubs, die das Festival ergänzen und zum weiterlauschen und weiterfeiern einladen. Im Albani, mitten auf dem Festivalgelände, gibt es täglich ein Konzert im intimen Rahmen oder passenden After-Show-Sound auf die Ohren. Und die legendären Kulturlokale Gaswerk, Kraftfeld und Salzhaus haben ihr Programm natürlich ebenfalls auf Nachtschwärmerinnen und Feierfreudige ausgerichtet



Alle Partys und Club-Konzerte auf onthur.ch



11. Weil’s verdammt schön ist. Würkli.

Impressionen von den Winterthurer Musikfestwochen

12. Und weil’s wieder toll wird. Schau hier:

