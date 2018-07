Promotion

Musik

Im August heisst es in Gampel wieder «iischi Party» [Promotion]



Bild: Open Air Gampel

Promotion

Im August heisst es in Gampel wieder «iischi Party»

Riesen Festfreude, unvergleichliches Ambiente, jede Menge Party und hipper Sound in einer einzigartigen Location inmitten der Walliser Berge – das alles und viel mehr ist Gampel.



Dieser Inhalt wurde vom Open Air Gampel verfasst

Bild: Open Air Gampel

Und weil’s gerade der Mix ausmacht, sind Jahr für Jahr über 100’000 Besucher in Partystimmung. Das Line-up 2018 ist krass vielfältig, hochkarätig und spannend: Thirty Seconds to Mars, Macklemore und The Chemical Brothers.

Weitere Acts:

Kodaline, 187 Strassenbande, Marteria, Dropkick Murphys, Wanda, Mando Diao, Feine Sahne Fischfilet, Fat Freddy's Drop, Tom Walker, Walk Of The Earth, Seasick Steve, The Baseballs, Welshly Arms, Käptn Peng & die Tentakel von Delphi, Eluveitie, Faber, Hecht, Dodo, Steff La Cheffe usw.

Bild: Open Air Gampel

Abonniere unseren Daily Newsletter