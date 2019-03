Promotion

Ein Hauch Prince weht in Altdorf



Ein Hauch Prince weht in Altdorf

Son Little und Rose Ann Dimalanta heissen die Headliner des Tonart Festivals 2019. Mit Caroline Chevin, Schmidi Schmidhauser, Knackeboul, QC und Take This sowie Improvisationstalent Roger Rekless erwartet das Publikum eine zusätzliche Ladung Energie. Der Vorverkauf für das musikalische Erlebnis hat am 16. Januar 2019 begonnen.



Am 22. und 23. März 2019 geht mit dem Tonart Festival das nach Auflagen älteste Urner Musikfestival zum 14. Mal über zwei Bühnen im Theater Uri in Altdorf. Dem Motto «Klein, aber fein» bleibt das Festival treu. Nach den ausverkauften Konzerten von Fink und Joy Denalane im letzten Jahr ist es dem musikalischen Leiter Philipp Truniger wieder gelungen, ein musikalisch hochstehendes Programm zusammenzustellen. «Im Vergleich zum Vorjahr haben wir uns dieses Jahr auf unsere Anfänge zurückbesonnen und verpflichteten Musikerinnen und Musiker, welche es zu entdecken gilt. Mit viel Beharrlichkeit, Geduld und langjähriger Vorarbeit haben wir es geschafft, ein qualitativ hochstehendes Programm zusammenzustellen, welches vom Qualitätsanspruch her nahtlos an die Vorjahre anschliesst», so Truniger.

Son Little solo

Der als Aaron Earl Livingston geborene Son Little kommt exklusiv für die Schweiz von Los Angeles nach Altdorf, um das Tonart Festival solo mit seinem Future Soul zu verwöhnen. Son Little hat schon mit The Roots zusammengearbeitet und zählt Legenden wie Mavis Staples, Miles Davis, Marvin Gaye oder Stevie Wonder, aber auch den Wu-Tang Clan, Kendrick Lamar, Sizzla oder Grizzly Bear zu seinen Inspirationsquellen. Nur mit Gitarre und Gesang vermag der Singer-Songwriter eine Magie zu erzeugen, der man sich nur schwer entziehen kann.

Rose Ann Dimalanta Trio

Sie war Keyboarderin in der Begleitband von Prince, der New Power Generation. Und sie weiss, worauf es beim Musikmachen ankommt: Perfektion, Charakter und Persönlichkeit. Denn genau dies hat Prince von seinen Musikern verlangt. Genau das bietet Rose Ann Dimalanta mit ihrem Trio, dem Raymond McKinley (Bass) und Massimo Buonanno (Drums) angehören. Auch wenn sich die Amerikanerin Rose Ann Dimalanta schon lange aus dem Schatten von Prince gelöst hat, haftet ihr immer noch ein wenig der Hauch des genialen Musikers aus Minneapolis an. Diese Genialität hat sie auf ihr Trio übertragen, das in Altdorf auch Songs aus dem aktuellen Album «It’s Time» spielen wird. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Rose Ann Dimalanta am Tonart Festival spielt. 2017 begleitete sie Seven bei seinem Konzert als Keyboarderin.

Infos Zeit: Fr - Sa, 22. - 23. März 2019



Ort: Theater Uri, Altdorf



Weitere Infos findest du hier und bei Facebook.



Tickets für das Tonart Festival sind seit 16. Januar 2019 bei starticket oder an einer der Vorverkaufsstellen (in Uri sind das die Poststelle Altdorf und die Redaktion der Urner Zeitung an der Höfligasse 3 in Altdorf) erhältlich.



Erfolgsgeschichte geht weiter

Mit ihrem treibenden Sound gehört die Berner Profiband Take This seit 2015 zum Tonart Festival. Die Konzerte von Take This und ihren Featuring Artists sind Höhepunkte der Tonart-Geschichte. Am Freitag, 22. März, stehen mit Schmidi Schmidhauser und QC zwei Berner Musiker mit Take This auf der Foyerbühne des Theater Uri. Schmidi Schmidhauser ist der Kopf von «Chica Torpedo», hie und da aber auch mit «Stop The Shoppers», «Halunke» oder dem «Swiss Jazz Orchestra» unterwegs. QC, Frontsänger und Rapper von «Troubas Kater» dürfte vielen wegen den Songs «Latvia» oder «Amene Tag im April» bekannt sein. Am Samstag, 23. März, unterstützt die Tonart-Hausband die Luzerner Sängerin Caroline Chevin und den Berner Knackeboul, der als Rapper, Beatboxer und Entertainer eine sehr gute Figur macht.

Improvisationstalent Roger Rekless

In Altdorf bekannt und beliebt ist auch Roger Rekless. Der deutsche Rapper hat seine improvisierten Live-Performances schon mehrmals in Altdorf gezeigt und bewiesen, dass man ihm nur schwer das Wasser reichen kann. Rekless wird in diesem Jahr auch als Ansager durch das gesamte Festival führen.

Der Vorverkauf für das Tonart Festival 2019 hat am 16. Januar bei starticket begonnen.