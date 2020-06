Promotion

Zug, Schiff oder Bergbahn? Hier kommen zehn Ausflug-Tipps



Du suchst noch ein Ausflugsziel? Hier kommen 10 Tipps.

Aarefahrt Solothurn–Biel

Einzigartige Flussfahrt

Erkunden Sie die Region Solothurn-Biel über den Wasserweg. Die knapp dreistündige Schifffahrt auf der Aare ist ein besonderes Erlebnis. Entdecken Sie auf dieser einzigartigen Flussfahrt die Störche in Altreu, das historische Städtchen Büren an der Aare und die eindrückliche Schleusenfahrt in Port. 20% Ermässigung auf die Aarefahrt Solothurn–Biel/Bienne oder umgekehrt bei Fahrt mit dem Öffentlichen Verkehr.

Hier kommst du zur Aarenfahrt.

Aareschlucht und Reichenbachfälle

Ein imposantes Naturwunder

Durchwandern Sie auf ca. 1,4 Kilometern die bis zu 200 Meter tiefe Schlucht und bestaunen Sie die Kraft der Natur. Ein weiteres Naturschauspiel wartet mit den Fällen des 120 Meter hohen Reichenbachfalls auf Sie. Die Nostalgiebahn bringt Sie mit originalgetreuen, nachgebauten 24-plätzigen Holzwagen in die Höhe. 10% Ermässigung auf das Kombi-Billett Aareschlucht und Reichenbachfall bei Fahrt mit dem Öffentlichen Verkehr.

Hier erfährst du mehr.

Rheinfall Neuhausen

Der grösste Wasserfall Europas

Die tosenden Wassermassen faszinieren Jung und Alt. Den klassischen Postkartenblick des Rheinfalls mit dem Felsen in der Mitte und dem Schloss Laufen auf der rechten Seite gibt es von der Schaffhauser Seite. Noch näher ran geht es auf einer Schifffahrt mit Aufstieg zum Schloss. 20% Ermässigung auf die Felsenfahrt und die Fähre zum Schloss Laufen sowie 10% Ermässigung auf den Eintritt ins Schloss Laufen bei Anreise mit dem Öffentlichen Verkehr.

Hier kommst du zum Wasserfall.

Verticalp Emosson

Ein sensationell steiler Aufstieg

Drei aussergewöhnliche Attraktionen auf Schienen: Eine der steilsten Zweikabinen-Standseilbahn der Welt, die kleine Panoramabahn mit einer Spurweite von 600 Millimetern sowie die Mini-Standseilbahn. Mitten im Herzen des Mont-Blanc, eingebettet in einem grandiosen Panorama, sind diese drei Bergbahnen ein einzigartiges, touristisches Erlebnis. 20% Ermässigung auf die Hin- und Rückfahrt mit Standseilbahn, Schmalspur-Panoramabahn und Mini-Standseilbahn bis zum Stausee von Emosson bei Fahrt mit dem Öffentlichen Verkehr.

Hier bekommst du mehr Infos.

Ausflugsberg Flumserberg

Bequem ins UNESCO-Welterbe

Nach Ihrer Ankunft in Unterterzen fahren Sie mit den zwei Gondelbahnen «SeeJet» und «BergJet», umgeben von einem atemberaubenden Panorama, in rund 25 Minuten von 425 auf 2020 m ü. M. zum Panoramarestaurant Maschgenkamm und mitten ins UNESCO-Welterbe der Tektonikarena Sardona. 10% Ermässigung auf das Kombi-Ticket Unterterzen–Tannenboden–Maschgenkamm retour oder Unterterzen–Tannenheim–Prodkamm retour, inkl. Postauto Tannenheim–Tannenboden bei Fahrt mit dem Öffentlichen Verkehr.

Hier kommst du zum Flumserberg.

Gornergrat

Meet the Matterhorn

Umgeben vom Matterhorn, 28 weiteren Viertausendern und vom höchstgelegenen Punkt der Schweiz – der Dufourspitze im Monte Rosa-Massiv – bietet der Gornergrat das Matterhorn-Erlebnis schlechthin. Auf dem Gornergrat geniessen Sie ein überwältigendes Gebirgspanorama, blicken auf den mächtigen Gornergletscher oder starten Ihre Wanderung. 20% Ermässigung auf die Fahrt mit der Zahnradbahn Zermatt– Gornergrat retour (inkl. Priority Boarding) bei Fahrt mit dem Öffentlichen Verkehr.

Hier findest du weitere Infos.

Cardada Cimetta

The place to be

Mit der roten Luftseilbahn gelangt man in wenigen Minuten von Orselina nach Cardada auf 1340 m. Von hier geht es weiter mit dem Sessellift nach Cimetta auf 1670 m, von wo man gleichzeitig einen Blick auf den tiefsten (Lago Maggiore) als auch den höchsten Punkt (Dufourspitze des Monte Rosa) der Schweiz hat. Viele Wander- und Sportmöglichkeiten sowie Spielplätze und Restaurants runden den Ausflug ab. 10% Ermässigung auf die Standseilbahnfahrt Locarno–Orselina und auf die Luftseilbahnfahrt und den Sessellift Orselina–Cardada– Cimetta bei Anreise mit dem Öffentlichen Verkehr.

Hier gibt es weitere Infos.

Titlis Gletscherausflug

Das einzigartige Gletschererlebnis

Titlis – schon von weitem können Sie den immer schneebedeckten Gipfel des höchsten Ausflugsberges der Zentralschweiz erspähen. Auf über 3000 Meter erwartet Sie ein atemberaubendes Berg-Panorama, eine Gletschergrotte und Europas höchstgelegene Hängebrücke der «Titlis Cliff Walk». 10% Ermässigung auf die Bergbahnfahrt Engelberg–Titlis retour bei Fahrt mit dem Öffentlichen Verkehr.

Hier kommst du zum Gletschererlebnis.

Pilatus

Silberne Rundfahrt

Entdecken Sie auf der «Silbernen Rundfahrt» die Faszination des Luzerner Hausberges: Die Panorama-Gondelbahn und die Luftseilbahn «Dragon Ride» nach Pilatus Kulm, atemberaubender Rundumblick über die Zentralschweizer Seen und Alpen und zum Schluss die spektakuläre Fahrt mit der steilsten Zahnradbahn der Welt hinunter nach Alpnachstad. 20% Ermässigung auf die Bergbahnfahrt von Kriens/Alpnachstad nach Pilatus Kulm und zurück nach Alpnachstad/Kriens bei Fahrt mit dem Öffentlichen Verkehr.

Hier kommst du zum Pilatus.

Monte Generoso

Atemberaubender Rundumblick

Die einzige Zahnradbahn des Tessins fährt seit 130 Jahren von Capolago auf den Monte Generoso. Im Sommer fährt alle 15 Tage eine der ältesten Dampflokomotiven der Schweiz. Auf 1704 m ü. M. erhebt sich das Bauwerk Fiore di pietra vom Architekten Mario Botta. Im Inneren befindet sich ein Gourmetrestaurant, ein Self-Service und ein Konferenzraum. 20% Ermässigung auf die Zahnradbahnfahrt bis Monte Generoso Vetta retour bei Fahrt mit dem Öffentlichen Verkehr.

Hier findest du weitere Infos.

