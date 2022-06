Vallemaggia Magic Blues bild: Rémy Steinegger

Mit diesen 10 Tipps für Ascona-Locarno bleiben keine Wünsche offen

Einmal eine Nacht unter freiem Sternenhimmel verbringen, geheimnisvolle Rätsel lösen oder doch lieber den Walk of Fame entlangspazieren - bei diesen Tipps ist für jeden etwas dabei.

Schlafen einmal anders

Hotelzimmer mit Seeblick war gestern. Heut gilt: freier Blick auf den Sternenhimmel. Alternative Unterkünfte für unvergessliche Nächte unter freiem Sternenhimmel, zwischen den Bäumen baumelnd, abseits der Zivilisation oder einfach sonst einzigartig.

bild: Zita Sartori

Mognola Rock Climbing

Weit oberhalb von Fusio, dem hintersten Dorf in der Lavizzara, befindet sich der zauberhafte Bergsee Lago Mognola (ca. 1h Fussmarsch von der Alpe Vacarisc). Die rosa-orangefarbene Schattierung des Felsens, je nach Tageszeit, bildet eine einzigartige Atmosphäre in dieser alpinen Landschaft. Der Mognola Rock Climbing Klettergarten besteht aus neun Sektoren mit 60 Routen (Schwierigkeit 5a bis 7c+). Ideal für Familien, Anfänger und Routiniers.

bild: Luca Ramelli

mydolcevita.ch – mit ein paar Klicks zur Dolce Vita

Die ausgeklügelte Plattform, um auf spielerische Weise auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Aktivitäten zu entdecken. Christa Rigozzi, die Werbebotschafterin der Region Ascona-Locarno, führt durch das interaktive Online-Erlebnis und steht zusammen mit ihrem Compagnon Pietro, mit Ratschlägen und Ferien-Tipps zur Seite. Entdecken Sie gemeinsam mit unseren Ferienexperten Christa und Pietro den Lago Maggiore.

bild: skipp communications AG

Locarno Time Travel Tour

Locarno auf einer Reise durch die Zeit entdecken. Die Stadt am Lago Maggiore kann auf eine von Kultur geprägte Vergangenheit zurückschauen, die auch heute noch eine wichtige Rolle spielt. Bei der Time Travel Tour erfährt man mehr über die Stadt, ihre Kulturgüter und ihre prestigeträchtige Veranstaltung, das Locarno Film Festival, welches seit 75 Jahren zum festen Bestandteil der Stadt gehört und die Piazza Grande in einen grossen Kinosaal unter Sternenhimmel verwandelt. Dieses Jahr findet das Festival vom 3. bis 13. August statt.

bild: Ascona-Locarno Tourism, Alessio Pizzicannella

Spielerisch Kultur erleben

Im mystischen Herrschaftshaus «Castello Marcacci» in Brione Verzasca, verbergen sich geheimnisvolle Rätsel. Wer kann sie lösen und so den Code knacken, um sich aus dem Escape Room zu befreien? Auch im Museo Castello Visconteo in Locarno gilt es, sich nicht im Labyrinth der dicken Schlossmauern zu verirren. Hier kann man in das virtuelle Locarno des 16. Jahrhunderts eintauchen und die Geschichte der Stadt entdecken. Auch mittels eines passenden Videospiels.

bild: ascona-locarno tourism, alessio pizzicannella

Auf Entdeckungsreise mit dem Schiff

Vom Wind zerzauste Haare, eine kühle Brise, die einem um die Nase weht und das Plätschern der Wellen. Eine Schifffahrt auf dem Lago Maggiore ist eine tolle Sache, erst recht, wenn die Reise zu spannenden Orten führt. Gambarogno ist besonders im Sommer einen Ausflug wert, denn die Sonne schein sich hier regelrecht festzukleben und die kleinen Dörfchen reizen mit ihrem Charme. So auch Gerra, ein einstiges Fischerdorf. Heute lockt es mit seinem charakteristischen Dorfkern und den bunten Häusern.

bild: ascona-locarno tourism, alessio pizzicannella

Veranstaltungen für Familien

Familien dürfen sich freuen, denn in der Region Ascona-Locarno stehen gleich drei grosse Familienveranstaltungen auf dem Programm. Das Märchen- und Geschichtenfestival Klapperlapapp macht vom 16. bis 17. Juli 2022 im Teatro Dimitri in Verscio Halt. Bereits zum zweiten Mal findet vom 24. bis 25. September das Migros Hiking Sounds auf Cardada statt - wandern und Konzerte erleben auf dem Hausberg von Locarno. Auch die Coop Familienwanderung am 9. Oktober findet zum zweiten Mal statt und wird von einer Geschichte begleitet. Dabei gilt es, den Spuren von Sherlock Holmes zu folgen.

bild: ascona-locarno tourism, alessio pizzicannella

Waldreservat Val Porta

Das Val Porta ist ein naturbelassenes Seitental des Verzascatals und liegt eingebettet zwischen den beiden Gipfeln Pizzo Vogorno und Cima di Sassello. Das Waldreservat wurde 2016 zur Erhaltung und Förderung der Entwicklung der Fauna und Flora gegründet. Am besten lässt sich diese faszinierende Tier- und Pflanzenwelt auf einer Zweitageswanderung mit Übernachtung in der Borgna Hütte entdecken. Einen Besuch wert ist es nicht zuletzt wegen den über 25 Attraktionen, die es unterwegs zu entdecken gibt.

bild: Responsiva

Das UNESCO-Welterbe entdecken

In einem dicht bewaldeten Seitental des Maggiatals befindet sich das Valle di Lodano. Eine Vielzahl an seltenen Pflanzen und Tieren leben in diesem speziellen Tal, welches dank seiner alten Buchenwälder 2021 als UNESCO-Welterbe aufgenommen wurde. Das Valle di Lodano kann auf diversen Wanderwegen erkundet werden und es gibt die Möglichkeit, in der Capanna Alpe Canaa zu übernachten. Besonders im Herbst ist die Stimmung einzigartig, wenn die Laubbäume in prächtigen Farben leuchten – Indian Summer im Tessin.

bild: ascona-locarno tourism, alessio pizzicannella

Die Magie kehrt zurück

Nach einer längeren Pause werden die Scheinwerfer wieder angeworfen, Gitarren gestimmt und Plätze für magische Momente herausgeputzt. Es ist Zeit für das Vallemaggia Magic Blues. Das Festival feiert vom 8. Juli bis 7. August 2022 auf den schönsten Piazzas des Maggiatals sein 20-jähriges Jubiläum. Herausgeputzt wird auch der Walk of Fame in Locarno, der sich in neuem Look präsentiert. Ein Gehweg auf dem sich grosse Künstler des Moon&Stars mit ihren Handabdrücken verewigt haben.

