In Murten sollte man ein Vogel sein

Ein Städtchen, das sein Schloss für nistende Vögel sperrt, seine Uhr Tag für Tag von Hand aufziehen lässt und Wein aus den heimischen Rebbergen einschenkt. Zu Besuch in Murten, wo die Welt noch in Ordnung ist.

Annika Bangerter

Es ist zehn Grad, die Bise zerrt an Mantel und Schal, doch Dädu‘s nackte Füsse stecken in schwarzen Flipflops. Er begrüsst uns, als wären wir schon abendelang zusammen in einer Beiz versumpft. Mit seinem kurzärmeligen Hemd scheint er aus einer Strandbar in die frostige Schweiz katapultiert worden zu sein. Doch Dädu ist ein Ur-Murtener. Einer, der sein ganzes Leben im Freiburger Städtchen verbracht hat. Und der sich nach Jahrzehnten noch nicht satt gesehen hat an den verschachtelten Dächer seiner Stadt, dem leuchtend blauen See und den Juraketten am Horizont. Dädu sieht Murten anders. Aus der Vogelperspektive. Tag für Tag steigt er in Flipflops die knarrende Holztreppe und die steile Leiter ins Berntor hoch. Oben greift er zur Kurbel, rollt Seile hoch und zieht das Stunden- und Viertelstunden-Schlagwerk der Turmuhr auf. Seit 25 Jahren, alle 24 Stunden.

Dädu fährt mit dem Finger über das Metallgerüst der Uhr. Vor mehr als 300 Jahren liessen Pierre und David Ducommun darin ihre Namen eingravieren. Die beiden Brüder haben 1712 in La-Chaux-de-Fond die Uhr gebaut. „Was für eine Leistung, dass sie immer noch läuft“, murmelt Dädu. Er schaut den Rädchen zu, die sich ineinander verzahnen. Früher war er Wirt, nun ist er pensioniert. Die Beiz hat er weitergegeben, die Aufgabe im Turm nicht. Zu gern kommt er hierher. Dädu stösst ein Fenster Richtung Altstadt auf und sagt in breitem Berndeutsch: „Das hier, das ist eine Familie.“

Zu unseren Füssen streckt sich die Hauptgasse mit ihren barocken Lauben. Sie tragen die Häuser wie auf Stelzen. Am anderen Ende des historischen Stadtkerns ragt der viereckige Turm des Schloss Murten auf. Seit dem letzten Jahr ist er für die Öffentlichkeit zugänglich. Ausser die Dohlen brüten, dann bleibt die Tür zu. Im Schlossturm nistet Jahr für Jahr eine Kolonie dieser Vogelart, die auf der Roten Liste steht. Sie sind nicht die einzigen gefiederten Bewohner, um die sich die Stadt sorgt. Etwa 200 Mauersegler ziehen ihre Kreise über Murten und steuern die extra für sie aufgehängten Brutkästen bei den Ringmauern an.

Diese umarmen die Zähringerstadt mit ihren Armen aus Sandstein und Tuff. Um dessen historischen Charme zu bewahren, darf nur die Apotheke eine grüne Leuchtreklame anbringen. Beizen, Bäckereien, Boutiquen und die etwas aus der Zeit gefallenen Modehäuser schreiben ihre Namen auf schmideiserne Schilder. Vor den Fenstern recken Blumen ihre Köpfchen, bunte Fensterläden schmücken die Fassaden. Murtens schmucke Gassen hat auch Bollywood entdeckt. Immer wieder inszenieren indische Fernsehteams hier die ganz grossen Gefühle.

In Murten leben etwas mehr als 8000 Einwohner. Die Mehrheit spricht deutsch, die meisten wechseln aber mühelos ins Französische. Der Röstigraben führt durch den Murtensee. Rundherum sind kleinere Gemeinden. Die Einwohner Murtens beschreiben sich als offen. Doch wie rasch fasst man hier tatsächlich Fuss?

Der gebürtigen Österreicherin Gina Rehle gehört seit zwei Jahren die „Chesery“ – ein Restaurant, das gleichzeitig auch ein Brocante ist. Hier lässt sich Wein nippend in Sofas sinken, am massiven Holztisch dinieren oder im Ohrensessel einen Kaffee trinken. Rundherum an den Wänden bieten Vitrinen Geschirr feil. Antiquitäten und Schnickschnack stehen neben- oder aufeinander und verleihen dem Lokal ein Mix aus Geschenk- und charmantem Trödelladen. Das Konzept: Alles, was in den drei Räumen steht, ist käuflich. „Einzige Ausnahmen: der restaurierte Kinderhochstuhl, der Feuerlöscher und unsere Mitarbeiter“, sagt Rehle und lacht. Etwa sechs Mal im Jahr zieht sie los und stöbert in Frankreich, Italien und Spanien nach Trouvaillen.

Gina Rehle hat schon in Österreich und Deutschland gelebt. In Murten habe sie sich anfangs beweisen müssen. „Wir sind eine Kleinstadt. Jeder weiss, was der andere macht. Wer sich aktiv einbringt, wird aber rasch akzeptiert. Denn in Murten packt man gemeinsam an, um den Ort mit Leben zu füllen“, sagt Rehle. Sie verweist auf Anlässe wie etwa der Trüffelmarkt, die Nacht der Genüsse oder das Licht-Festival. „Wohl auch deshalb greift in Murten kein Lädeli- oder Beizen-Sterben um sich, wie es in anderen Kleinstädten zu beobachten ist“, sagt Rehle. Ihr gefalle das französische Flair, das Murten umgibt. Etwa die Apéro-Kultur mit Käse und Weisswein, sagt Rehle und führt zum Weinregal. Denn die „Chesery“ ist auch eine Vinothek. Die Weine stammen aus Familienbetrieben. Aus Europa und aus der Region. Etwa vom „Château de Praz“.

Dieses Weingut liegt am Fusse des Mont Vully auf der gegenüberliegenden Seeseite. Wer durch Murtens Arkaden gebummelt ist und die letzten Krümel des bekannten Nidelkuchens von den Fingerspitzen geleckt hat, erreicht das Vully in einer halben Stunde mit dem Kursschiff. Alternativ lassen sich am Bahnhof Velos mieten. Damit kurvt es sich über Waldwege und vorbei an Ackerland, dessen Gemüse in der ganzen Schweiz auf den Tisch kommt. Prägt der Gemüseanbau das direkte Umland von Murten, sind es auf der anderen Seeseite die Rebberge im kleinen Weingebiet Vully. Grüne Wände kriechen hier die Hügellandschaft hoch. Im Herbst reifen vor allem Chasselas- und Pinot Noir-Trauben an den Hängen. Sie erstrecken sich über die Kantonsgrenze von Freiburg in die Waadt.

Im pittoresken Dörfchen Praz muss Marylène Bovard nur die Strasse überqueren und sie steht inmitten der Rebberge des Weinguts „Château de Praz“, das sie mit ihrem Mann Louis zusammen führt. Die beiden gehören zu der neuen Winzergeneration des Vully, die aus 150 Hektaren eine innovative Weinregion gemacht haben. Seit einigen Jahren heimsen die hiesigen Gewächse Preise und Lob ein. Auch jene von Bovards. Bei ihnen fällt die Arbeitsteilung etwas anders aus, als in den weiteren 22 ansässigen Familienbetrieben. Er pflegt als Winzer die Pflanzen und erntet die Trauben; sie keltert als Önologin den Wein und prägt dessen Geschmack. „Meine Aufgabe ist es, im Keller das Beste aus den Trauben herauszuholen“, sagt Marylène Bovard. Sie verzichtet, Sorten miteinander zu kombinieren. Bei reinsortigen Weinen trete der Jahrgang stärker hervor. Neben dem Jahr sei die Landschaft prägend: „Die Weine widerspiegeln die Region. Ihre Leichtigkeit und Frische entsprechen den sanften Hügeln und dem See.“

Durch die Rebberge des Vully ist Marylène Bovard bereits als Kind getobt. Sie ist auf dem Château de Praz aufgewachsen. Das Weingut mit den hohen weissen Mauern und dem roten Eingangstor steht seit fast 500 Jahren am Murtensee. Bereits damals wurden im fensterlosen Erdgeschoss, dem Weinkeller, Traubensaft gegoren und veredelt. Mit ihrem Mann, der im Lavaux aufwuchs, führt Marylène Bovard den Familienbetrieb nun in fünfter Generation.

Auf ihre erfolgreiche Önologin ist die Region stolz. Sie gehört deshalb zu den zehn Personen, die auf dem geführten Stadtrundgang „Murten ganz persönlich“ vorgestellt werden. Wie in einem Familienalbum taucht man dabei in Geschichten der Gegenwart und Vergangenheit ein. Und erfährt, dass Karl der Kühne an der Schlacht bei Murten von einem Jugendfreund besiegt worden ist. Oder dass es noch fünf Jahrhunderte später - bis ins Jahr 1977 - Frauen verboten war, am Murtenlauf mitzurennen. Die Begründung: Das mache unfruchtbar. Eine in Murten wohnhafte Holländerin akzeptierte das nicht; 100 Meter vor dem Ziel wurde sie aus dem Rennen gezogen. Auch Dädu und seine Uhr sind Teil des Rundgangs. Er, der heute wie morgen in schwarzen Flipflops die Leiter ins Berntor hochkraxelt, durchs Fenster guckt und „einfach wunderschön“ brummen wird. Und der dann von Hand das Uhrwerk aufzieht, damit in der ganzen Idylle die Zeit nicht stehen bleibt.

