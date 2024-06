bild: schweiz tourismus

10 Highlights in der Wiege der Schweiz: Einzigartige Erlebnisse zwischen Bergen und Seen

Entdecke die Wiege der Schweiz mit seinen besten 10 Attraktionen: Von Wilhelm Tells Legenden bis zu atemberaubenden Alpenlandschaften. Jede Station verspricht ein unvergessliches Erlebnis – lass dich inspirieren und starte dein nächstes Abenteuer in der Urschweiz.

Kulinarik-Tour «Wiege der Schweiz»

Brunnen, Beckenried, Altdorf

Eine Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee, ein Besuch auf der geschichtsträchtigen Rütliwiese und das Wichtigste: kulinarischer Genuss! Los geht es in Brunnen mit einem Apéro. Nach einer leichten Wanderung geniesst man das Schwur-Menü auf dem Rütli, danach geht es per Schiff weiter zum Dessert. Tickets für diese Kulinarik-Tour sind sowohl online als auch an der Schiffstation Brunnen, der Schiffstation Beckenried und an der Gästeinformation Altdorf erhältlich.

Jetzt informieren: Tel. 041 825 00 40

Alpenwanderung als Rundreise

Beckenried

Ein alpines Wandererlebnis kombiniert mit Bus, Bahn und Schiff: So kann das Herzstück der Via Urschweiz in nur einem Tag erlebt werden. Die Luftseilbahn fährt von Beckenried zur Klewenalp, von wo die dreistündige Wanderung übers Hinter Jochli auf das urige Hochplateau Gitschenen startet. Weiter geht es per Luftseilbahn von Gitschenen hinunter nach St. Jakob (Isenthal) und per Bus nach Isleten. Zum Schluss fährt das Schiff auf dem Vierwaldstättersee zurück nach Beckenried.

Jetzt informieren: Tel. 041 624 66 01

Dem Mythos Tell auf der Spur

Uri

Das Jahr 2024 steht ganz unter dem Motto des Schweizer Nationalhelden Wilhelm Tell. Dabei gibt es vieles zu entdecken: den neuen interaktiven Tellsweg in Altdorf (ab August 2024), die beliebten Schnitzeljagden «Tatort Tell» und «Wo ist Walterli», eine spannende Theatertour, das Tell-Museum in Tells Heimat Bürglen, kulinarische Erlebnisse und natürlich das grosse Highlight – das 125-Jahr-Jubiläum der Tellspiele Altdorf inkl. Premierentag mit diversen Marktständen, Konzerten und weiteren Attraktionen.

Jetzt informieren: Tel. 041 874 80 00

Stoos Lodge – Homebase in den Bergen

Stoos

Auf 1300 m, inmitten der atemberaubenden Schwyzer Bergwelt und direkt bei der Weltrekordbahn, erwartet einen die Stoos Lodge. Grosszügig, unkompliziert und urban. Die perfekte Homebase für unvergessliche Tage mit der Familie, Freunden oder Geschäftspartnern. Hier trifft Gross auf Klein, Familie auf Business und städtischer Lifestyle auf Schwyzer Tradition. In der Stoos Lodge bezahlt man nur das, was man wirklich braucht. Zudem startet jedes Outdoorabenteuer direkt vor dem Hoteleingang. Doppelzimmer ab 130.– Franken.

Jetzt informieren: Tel. 041 817 99 99

Die Entstehung der Schweiz

Schwyz

Die Ausstellung «Entstehung Schweiz» zeigt die Entstehungsbedingungen der alten Eidgenossenschaft im Mittelalter. Die Entstehungsgeschichte ist als spannender Erlebnisparcours angelegt, der Kinder und Erwachsene gleichermassen anspricht. Denn kein Land war schon immer da, auch die Schweiz nicht. Die Geschichte der Eidgenossenschaft reicht mehr als 700 Jahre zurück und besonders die Entstehungszeit erhitzt manche Gemüter und sorgt für Debatten: Wann und wo beginnt die Geschichte der Schweiz?

Jetzt informieren: Tel. 041 819 60 11

Aussichtsreiche Anreise

Treno Gottardo

Die Wiege der Schweiz entdeckt man auf besondere Art mit dem Treno Gottardo. Der moderne, kupferfarbene Zug bringt einen direkt in die Erlebnisregion. Ob Schwyz, Brunnen, Flüelen oder Altdorf – der Treno Gottardo verbindet Basel, Luzern und Zürich stündlich alternierend mit Locarno und lässt einen die schönsten Gegenden der Schweiz erleben.

Jetzt Informieren: Tel. 058 580 70 70,

Schweizer Geschichte entdecken

Schwyz

Die Schweizer Geschichte beginnt ... wo eigentlich? Auf dem Rütli? Mit dem Bundesbrief? Oder erst mit der Bundesverfassung von 1848? Das Bundesbriefmuseum beantwortet all diese Fragen und erklärt, was auf dem Gebiet der Schweiz im Mittelalter geschah. Doch gibt es nicht nur Historisches, sondern es werden auch Geschichten erzählt: was es mit dem Rütlischwur auf sich hat, warum Wilhelm Tell so wichtig ist und welche Bedeutung der Bundesbrief von 1291 hat.

Jetzt informieren: Tel. 041 819 20 64

Eine Schifffahrt, die guttut

Urnersee

Eine Schifffahrt auf dem Urnersee ist perfekt, um abzuschalten und zu entspannen. Man spürt den Fahrtwind, lässt sich faszinieren von der fjordähnlichen Landschaft, dem grünblauen Wasser und den vorbeiziehenden Bergen. Der Weg ist für einmal das Ziel. Tipp: die Urnersee-Rundfahrt von Brunnen nach Flüelen und zurück. Diese eineinhalbstündige Fahrt findet täglich das ganze Jahr über statt.

Jetzt informieren: Tel. 041 367 67 67

Das Leben der Älpler

Fronalpstock

Luäg uf d Alp – der Fronalpweg bietet spielerische Einblicke in das Leben der Älpler auf dem Stoos sowie deren Traditionen und Rituale. Der Erlebnisweg startet auf dem Fronalpstock und führt an neun Stationen und aussichtsreichen Rastplätzen entlang ins Bergdorf Stoos – stetiger Begleiter ist eine Holzkugel. Damit ist der Fronalpweg perfekt für Familien mit Kindern. Passend dazu fahren Kinder mit einer Junior- oder Kinder-Mitfahrkarte gratis mit allen Anlagen auf dem Stoos.

Jetzt informieren: Tel. 041 818 08 08

Wiege der Schweiz auf dem Wasser erleben

Brunnen, Buochs, Flüelen, Gersau

Geschichte und Natur hautnah auf dem Wasser erleben – das macht auf dem südlichen Vierwaldstättersee besonders Spass. Zum Beispiel bei der Audio-Tour «Kanu und Geschichte» ab Brunnen. Abenteurerinnen und Abenteurer begeben sich dagegen beim Wassersportzentrum Buochs auf die Goldi-Schatzsuche. Diverse Wassersportgeräte wie Kanu, SUP, Pedalo oder Wasserbike (nur Ennetbürgen) kann man an den Kanustationen in Brunnen, Flüelen, Buochs-Ennetbürgen und Gersau mieten.

Jetzt informieren: Tel. 041 825 00 40